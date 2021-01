Prva po Vitrancu Švicarka, Slovenke od številke 11 do 64

Prvi favoritinji Bassino in Shiffrin

V Kranjski Gori bo danes prvi od dveh veleslalomov za 57. Zlato lisico , ki bosta zaradi ukrepov za zajezitev pandemije novega koronavirusa brez gledalcev in navijačev v ciljni areni. Švicarkabo s številko ena odprla današnji veleslalom. Prvi slovenski nastop bo pri številki 11, ki jo bo nosila domačinka Meta Hrovat Mariborski organizatorji so s pomočjo kranjskogorskih partnerjev z veliko količino vode utrdili progo v Podkorenu, ki bo gostila dva veleslaloma za točke svetovnega pokala alpskih smučark. To so že včeraj preizkusile tekmovalke. Proga je trda in nudi dober oprijem, kar je dobra novica tudi za tekmovalke z visokimi startnimi številkami.Prvi favoritinji sta Italijanka, zmagovalka prvih dveh veleslalomov v sezoni, in Američanka, ki je dobila tretjega. Pred koncem minulega leta so veleslalom pripravili tudi na Semmeringu, a so izpeljali le prvo vožnjo, drugo pa je odpihnil močan veter.Domači navijači bodo pesti pred televizijskimi zasloni lahko stiskali za šest domačih tekmovalk. Največje breme pričakovanj je na domačinki Hrovatovi, ki je na lanski Zlati lisici, ki je bila prav tako v Kranjski Gori, osvojila tretje mesto.bo nastopila s startno številko 20,pa s številko 23. Naslednje tri Slovenke bodo nastopile na repu nastopajočih, s številkami 56, 63 in 64in