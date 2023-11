Prva preizkušnja za slovenske orle: kako daleč so stopničke?

Konec je pričakovanj: po epski prejšnji sezoni so naši orli že nared za nove skakalne podvige. Kako dobro so pripravljeni, bomo izvedeli zelo kmalu, saj bo konec tedna v Ruki na Finskem prva tekma za svetovni pokal.

Letošnje skakalne kvote so nekoliko spremenjene, tako da bo namesto šestih tekmovalcev na sever Evrope odpotovalo le pet. Trener Robert Hrgota je za premierno tekmovanje sezone izbral Domna Prevca, Anžeta Laniška, Petra Prevca, Timija Zajca in Žigo Jelarja. Peterica bo svojo formo pokazala že na kvalifikacijah, ki bodo 24. 11., konec tedna pa nas čaka že prva posamična poslastica, ko bosta 25. in 26. 11. na sporedu dve posamični tekmi.

FOTO: Športna loterija

V sezoni 2022/23 so bili slovenski nordijski skakalci zelo uspešni. V skupnem seštevku svetovnega pokala je bil najboljši Anže Lanišek, ki je osvojil tretje mesto (za Granerudom in Kraftom). Sledil mu je Timi Zajc na osmem mestu, znotraj trideseterice smo imeli še Žiga Jelarja na 17. mestu, Domna Prevca na 18., Lovra Kosa na 22. in Petra Prevca na 25. mestu. V poletih so bili naši orli še uspešnejši: Anže Lanišek je bil skupno tretji, sledila sta mu Timi Zajc na četrtem in Domen Prevc na petem mestu.

Pretekli uspehi so nedvomno odlična odskočna deska za naslednja tekmovanja. Po uvodnih tekmah na Finskem se bo naša karavana selila na Norveško. Pred tradicionalno novoletno turnejo pa bodo svoje tekmovalne veščine izpilili še na dveh prizoriščih – v Klingenthalu v Nemčiji in v Engelbergu v Švici.

Tudi biatlonci že v nizkem startu

Po napornih poletnih pripravah se tudi naši biatlonci veselijo prvih tekmovanj sezone – ta bodo na sporedu že v začetku decembra, ko bo med 25. 11. in 3. 12. svetovni pokal v Östersundu na Švedskem. Tja bo odpotovala deseterica naših reprezentantov: Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Živa Klemenčič, Lena Repinc, Jakov Fak, Anton Vidmar, Miha Dovžan, Alex Cisar, Lovro Planko in Matic Repnik.

FOTO: Športna loterija

V ženski reprezentanci bodo znova vse oči uprte v nekdanjo tekačico Anamarijo Lampič, ki se je biatlonski reprezentanci priključila šele v prejšnji sezoni in takoj dokazala, da bo lahko posegala po zelo dobrih rezultatih.

Z njenim prihodom pa je v naši reprezentanci zavladala prav posebna energija – lansko leto je bilo uspešno tudi za preostale naše tekmovalce, ki so večkrat dosegli zelo dobre rezultate. Nedvomno si veliko lahko obetamo od vseh naših šampionov, z Jakovom Fakom na čelu, zanj bo to že 15. sezona.

Biatlonci se bodo iz Švedske preselili na tekmovalna prizorišča v Hochfilzen v Avstriji (od 8. do 10. 12.), v Lenzerheide v Švico (od 14. do 17. 12.) in v Oberhof v Nemčijo (od 4. do 7. 1. 2024).

Kjer je šport, je tudi Športna loterija

Na Športni loteriji so skupaj z vami z veseljem ustvarjali dobre in uspešne zgodbe. Ob iztekajočem se letu bi se svojim uporabnikom radi zahvalili za podporo, ki jo skozi zabavo ob njihovih produktih izkazujete slovenskemu športu ter invalidskim in humanitarnim organizacijam.

Športna loterija je namreč ponosen pokrovitelj slovenskega športa na vseh ravneh. Denarna sredstva, zbrana od iger na srečo, so namreč namenjena financiranju invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij.

Naj bo torej navijanje še naprej tako zabavno tudi v družbi Športne loterije. Spremljajte šport, navijajte za svoje favorite in se pozabavajte tudi s stavami ali e-igrami na spletni strani e-stave.

Igranje iger na srečo lahko vodi v odvisnost.

Naročnik oglasne vsebine je Športna loterija, d. d.