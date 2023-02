Prvi teden brez stopničk, zdaj v igri Žan in Ana

S ponedeljkom se bo osrednji dogodek poolimpijske zime v alpskem smučanju, svetovno prvenstvo v Franciji, prevesil v drugo polovico. V uvodnih tednu se slovenski tabor ni veselil kolajne, najbližje ji je bila Ilka Štuhec, 6. v sobotnem ženskem smuku, ki je sicer postregel s presenetljivim razpletom in tudi diskvalifikacijo prve favoritinje Sofie Goggia. Slovensko lepo presenečenje pa je z izidom dosedanje kariere z 8,. mestom med smukači pripravil Miha Hrobat.

O tem, da je bila 32-letna Mariborčanka med udarnimi kandidatkami za stopničke, če ne celo tisto najvišjo, ni bilo nikakršnega dvoma. Po zadnjih treh težavnih zimah, poškodbah in operacijah je imenitno vstopila v to sezon ter se prav na zadnji postaji pred prvenstvom v Cortini d'Ampezzo predstavila v sijajni luči: v prvem smuku je osvojila 2. mesto, naslednji dan je zmagala. Še močnejša od nje pa je bila v vseh dosedanjih mesecih videti Goggia.

Toda kot že pogosto v preteklosti je tudi to SP malce zasukalo razmerja moči iz prejšnjih tednov. Omenja udarna favoritinja je ostala brez kolajne – in celo brez uvrstitve –, naša smukačica je bila 6., pri vrhu ni bilo niti Lare Gut-Behrami (9.) niti Elene Curtoni (13.).., V nenavadni predstavi je bila branilka naslova Corinne Suter še zadovoljna z bronasto kolajno. Tisto najbolj žlahtno pa je osvojila njena švicarska rojakinja Jasmine Flury, kar je bil obenem njen prvi obisk stopničk na velikem tekmovanju. Vesela je bila tudi drugouvrščena Nina Ortlieb, Avstrijka s Predarlskega, hčerka nekdanjega smukaškega asa Patricka Ortlieba.

Hvale vredna je Ilkina vrnitev med najboljše po treh letih različnih zdravstvenih težav. FOTO: Lionel Bonaventure/AFP

In Ilka Štuhec? Njen smeh je prepoznaven in pogosto ga razgrinja tudi v trenutkih, ko ji ne gre vse po načrtih. Tako kot ji ni šlo dan prej na uradnem treningu. Zataknilo se ji je pri želenih linijah smučanja, zato je napovedala, da se bo na tekmi na vso moč pognala po kar najbolj neposredni črti navzdol. Takšen pristop ji je na koncu prinesel 6. mesto. Iz zornega kota jeseni in ugibanja o svoji moči ob vrnitvi med tekmovalno je takšen izid izjemen, toda potem ko se je že vračala na stopničke in med drugim v omenjeni Cortini celo zmagala, je bila seveda na dlani želja o uvrstitvi med najboljše tri.

"Počutila sem se super, vedela sem, kaj moram narediti, kje so tiste ključne točke, ki jih dan prej na treningu nisem naredila tako, kot sem si zamislila, in predvsem kje dodajati hitrost, se priganjati. Žal se včasih razmere spremenijo. Imamo pač šport na prostem" je dejala razmerah, ki so bile iz minute v minuto na tej tekmi zahtevnejše. Tudi trener Marko Vukićević jo je pohvalil, ob tem, da ni bilo kolajne, ni bilo zaznati kazalcev slabe volje.

Upanje na slovensko udeležbo na slovesni razglasitvi najboljših treh se tako seli v ta teden. Realno ohranja največ možnosti Žan Kranjec v petkovem veleslalomu. dan pozneje bo vrhunsko slalomsko uvrstitev napadala Ana Bucik.

Zmaga Odermattu, podvig Hrobata

Tekmovalni vrhunec uvodnega tedna je že tradicionalno pripadel moškemu smuku in tako kot dan prej je bilo najbolj veselo v švicarskem taboru. In četudi je zmagal vodilni smučar zime Marco Odermatt, veliki tekmec našega Kranjca med veleslalomskimi vratci, je tudi tu bilo nekaj okusa presenečenja, saj je ugnal številne smukaške specialiste. Švica pa očitno glede na pisano paleto konkurenčnih tekmovalcev tako v moški konkurenci kot tudi ženski potrjuje ugled vodilne velesile alpskega smučanja. Nekoč je bila to Avstrija.

Miha Hrobat v cilju ni skrival veselja ob zanj odličnem dosežku. FOTO: Leonhard Föger/Reuters

Slovenska bera pa je bila po Hrobatovi zaslugi precej boljša kot na tekmah moškega smuka v tej sezoni svetovnega pokala. "Vedel sem, da sem lahko blizu najboljših fantov. Če mi uspe vožnja brez napake, sem lahko zelo visoko in to sem tokrat tudi dokazal. Zato sem zelo vesel," je poudaril 28-letni Kranjčan, ki je le 24 stotink zaostal za tretjeuvrščenim Cameronom Alexandrom iz Kanade. Nejc Naraločnik (31.) in Martin Čater (35.) sta bila daleč od elite.