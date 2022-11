Radelj: Bilo bi res škoda, če Sophie ne bi mogla tekmovati

V nadaljevanju preberite:

Kako je prišlo do sodelovanja med nekdanjim slovenskim asom Juretom Radljem in avstrijsko smučarsko skakalko Sophie Sorschag, zakaj 23-letnica iz Riž (Reisach) na Koroškem noče več tekmovati za avstrijsko reprezentanco, s predstavniki katerih smučarskih zvez sta se že pogovarjala o možnostih njenega prestopa, kako 44-letni Ljubljančan, ki je pred leti pri Iliriji delal tudi s Špelo Rogelj in Uršo Bogataj, gleda na Sorschagovo, v kateri slovenski klub jo bo vpisal, s katerimi športi se ukvarjajo Radljeve hčerke ...