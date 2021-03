Rekordni slovenski beri še ni videti konca

Ema Klinec je na današnjem treningu preskočila sonce. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters



Ema danes skakala kot prerojena

Med slovenskimi ljubitelji smučarskih skokov jih ni bilo malo, ki so pred tekmo mešanih ekip za svetovno prvenstvo v Oberstdorfu že dali hladiti šampanjec. Prepričani so bili pač, da bodoin, ki so jim številni poznavalci tega športa že vnaprej okrog vratu obešali lovoriko, upravičili vlogo vročih kandidatov za zlato. Toda vnovič se je pokazalo, da favoriti na papirju ne zmagujejo vedno.Naša četverica se je morala sprijazniti z nehvaležnim četrtim mestom. Če je bil Lanišek najboljši posameznik tekme, kar je odlična napoved preizkušenj na veliki skakalnici, je manj, kot je sposobna, prikazala preostala trojica, kar posebej velja za Emo, ki je po osvojitvi naslova svetovne prvakinje izgubila šampionske občutke. Z zlato kolajno so se pred srebrnimi Norvežani in bronastimi Avstrijci presenetljivo okitili NemciinKljub nehvaležnemu četrtemu mestu ostaja slovenska reprezentanca s tremi kolajnami prva skakalna sila na 53. nordijskem SP. Svetovni prvakinji Emi Klinec in srebrni ženski zasedbi se je v soboto med dobitniki odličij na srednji napravi pod Senčno goro pridružil še bronasti na moški posamični tekmi Anže Lanišek. Naši orli in orlice so na lestvici celo pred Nemci (1 zlata, 1 srebrna kolajna), Avstrijci (1 zlata, 1 bronasta), Poljaki (1 zlata) in Norvežani (2 srebrni, 1 bronasta), ki prepričljivo vodijo v skupni razvrstitvi vseh treh panog (6 zlatih, 6 srebrnih, 5 bronastih).Slovenija (1 zlata, 1 srebrna, 3 bronaste) je skupno na visokem četrtem mestu. Naše zastopstvo ima tako na svojem računu že pet žlahtnih kovin, torej več kot polovico vseh do tega SP osvojenih kolajn (9). A slovenski športniki še niso rekli zadnje besede v Oberstdorfu, kjer bodo imele skakalke novo priložnost na sredini posamični tekmi na veliki napravi, na kateri bodo nato skakalci z Laniškom na čelu visoko merili tako med posamezniki (v petek) kot med moštvi (v soboto).Najboljše skakalke so danes opravile prvi trening pred jutrišnjimi kvalifikacijami (18.00). Ema Klinec je znova letela podobno dobro kot v četrtek, ko je osvojila lovoriko. S 123, 133 in 125 metri je imela tretjo, prvo in četrto oceno. V lepi luči so se predstavile tudi(129,5 m/2., 123 m/5. in 117,5 m/8.),(121,5 m/6., 119 m/8. in 116,5 m/10.) in Špela Rogelj (120 m/7., 117 m/12. in 114,5 m/11.), Nika Križnar pa je po začetnih težavah stopnjevala svoje nastope (109 m/20., 116,5 m/10. in 127,5 m/3.).V uvodni seriji je najboljši skok uspel Norvežanki(124 m), v tretji pa Japonki(130,5 m). Avstrijska zvezdnicain norveška šampionkadanes nista skakali. Tekma bo na sporedu v sredo (z začetkom ob 17.15).