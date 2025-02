Risi neuspešno odprli turnir na Poljskem

Slovenska moška hokejska reprezentanca je neuspešno odprla prijateljski turnir v Sosnowiecu na Poljskem. V prvem krogu je z 1:3 (0:2, 1:1, 0:0) klonila pred izbrano vrsto Madžarske. Slovenija bo v petek igrala z gostitelji Poljaki, v soboto pa še z Italijani.

V vratih Slovenije je danes začel Luka Kolin, vzhodni sosedje pa so imeli premoč v uvodnem delu. Najprej je iz bližine zadel Mark Schlekmann, še pred koncem prve tretjine pa je vodstvo povišal Gabor Tornayi. Tudi v drugi tretjini slovenski začetek ni bil najboljši, saj se je zaostanek za Madžarsko povečal že v 25. minuti.

Slovenija je imela nekaj več priložnosti kot Madžarska ob številčni premoči, eno je tudi izkoristila v 32. minuti, ko so imeli risi na ledu dva igralca več, Marcel Mahkovec pa je s strelom pod prečko ugnal Adama Vaya.

Zadnja tretjina se je razpletla brez zadetkov, Slovenci so ob koncu sicer poskušali tudi brez Kolina priti do vsaj znižanja izida, a je ostalo pri madžarski zmagi.

Zadovoljen s pristopom

»Prva tekma je za nami. Doživeli smo poraz, a pristop vseh 60 minut je bil takšen, kot mora biti. Malo nezbrano in sramežljivo smo začeli tekmo. V nadaljevanju smo imeli več priložnosti. Rezultatsko se ni izšlo po naših željah, sem pa zadovoljen s pristopom,« je v izjavi za Hokejsko zvezo Slovenije po tekmi dejal slovenski selektor Edo Terglav. Na tokratno akcijo je povabil predvsem mlade igralce, ki naj bi nekoč prevzeli vodilne vloge. Eden od ciljev turnirja je tako tudi nabiranje izkušenj, saj Terglav poudarja, da bo sedanji rod prej ali slej pomahal v slovo.

Kot so pri krovni zvezi HZS pojasnili pred odhodom ekipe na Poljsko, so izkušeni Žiga Jeglič, Jan Urbas in Miha Verlič že končali reprezentančne kariere. V primerjavi s prvotnim seznamom vabljenih igralcev na zbor je pred odhodom sicer prišlo še do treh sprememb. Ožbe Šlibar je zamenjal Matica Podlipnika, Tjaš Lesničar rahlo poškodovanega Kena Ograjenška, Nejc Brus pa Jana Ćosića.

Slovenija – Madžarska 1:3 (0:2, 1:1, 0:0) Ledena dvorana Sosnowiec, gledalcev 100, sodniki: Czech, Baca (glavna), Žak, Krol. Strelci: 0:1 – Schlekmann (Mihaly, Nemes, 8.), 0:2 – Tornyai (Schlekmann, Ortenszky, 18.), 0:3 – Ambrus (Szathmary, 24.), 1:3 – Mahkovec (Bohinc, Török, 32.). Kazenske minute: Slovenija 4, Madžarska 14.

Jutri (ob 18. uri) bodo tekmeci Slovencev gostitelji Poljaki, turnir pa bo naša izbrana vrsta sklenila v soboto popoldne proti Italiji.