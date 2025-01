Risi ostali brez svoje tradicionalne baze

Slovensko hokejsko reprezentanco med 6. in 8. februarjem čaka turnir štirih držav v Sosnowiecu na Poljskem. Tam se bodo varovanci selektorja Eda Terglava pomerili z izbranimi vrstami Italije, Madžarske in Poljske, so sporočili s Hokejske zveze Slovenije (HZS).

Risi se sicer pred tem ne bodo zbrali v svoji tradicionalni bazi na Bledu, saj bo v tamkajšnji ledni dvorani potekala celovita prenova hladilnega sistema. Slovenska reprezentanca bo na Poljsko odpotovala v zgodnjih jutranjih urah 4. februarja. Skupne treninge pred začetkom turnirja bodo opravili kar v Sosnowiecu.

Selektor Terglav je v reprezentanco vpoklical vratarja Luko Kolina in Matijo Pintariča ter branilce Rožleta Bohinca, Aljošo Crnovića, Jana Ćosića, Tiana Hebarja, Matica Podlipnika, Ožbeja Repa in Žigo Urukala.

Med napadalci se bodo dokazovali Miha Beričič, Rok Kapel, Marcel Mahkovec, Luka Maver, Ken Ograjenšek, Jure Povše, Mark Sever, Nik Simšič, Jaka Sodja, Erik Svetina, Jaka Šturm, Matic Török in Anže Žeželj. Na seznamu rezerv je še pet hokejistov.