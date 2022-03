Rjoju Kobajaši v žep pospravil več kot 300.000 evrov

Z nagradami s tekmovanj je Rjoju Kobajaši to zimo zaslužil 306.400 švicarskih frankov (300.183 evrov). Slovencev ni med prvo peterico zaslužkarjev, na šestem ter sedmem mestu sta Anže Lanišek in Timi Zajc. Nagrade v smučarskih skokih so precej bolj skromne kot v nekaterih drugih športih, pa vendar je Kobajaši poleg velikega kristalnega globusa domov odnesel tudi ček za 306.400 frankov oziroma okoli 300.000 evrov, s katerim precej odstopa od preostalih skakalcev.

Drugi skakalec zime, Nemec Karl Geiger, ki je v Planici izgubil bitko za skupno zmago, je drugi tudi po zaslužkih; prejel je 193.100 frankov (189.182 evrov), tretji na lestvici zaslužkarjev pa je Avstrijec Stefan Kraft, sicer peti skakalec te zime, ki je v olimpijski zimi z nagradami zaslužil 176.400 frankov (172.821).

Med Slovenci je največ denarja zaslužil Lanišek, še drugo sezono zaporedoma najboljši Slovenec v svetovnem pokalu, ki je prejel 125.600 frankov (123.052), tik za njim je na sedmem mestu tovrstne lestvice Zajc s 123.550 franki (121.043). V prvi deseterici skakalcev, ki so z nagradami zaslužili največ, je na desetem mestu še Cene Prevc s 86.050 franki (84.304).

Skakalci so to sezono nastopili na 28 tekmah svetovnega pokala, poleg tega so imeli na koledarju še olimpijske igre ter svetovno prvenstvo v poletih, ki pa ne štejejo v denarne nagrade pokala.