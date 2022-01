Rodeo po italijanskih notah

Italijanka Sofia Goggia je potrdila primat v ženski smukaški konkurenci svetovnega pokala z zmago v domači Cortini d'Ampezzo. S časom 1:09,68 minute je za 20 stotink sekunde prehitela Avstrijko Ramono Siebenhofer na drugem mestu in za 0,26 sekunde tretjo Ester Ledecko iz Češke. Najboljša Slovenka Ilka Štuhec je bila 11. Štuhčeva je na progi Olympia delle Tofane, na kateri je štirikrat v karieri prišla do mest na zmagovalnih stopničkah, predvsem v zgornjem delu v vetrovnih razmerah izgubila preveč časa, da bi lahko ogrozila vodilne. V cilj je prismučala z 0,98 sekunde zaostanka.

Dvakratna svetovna prvakinja iz let 2017 in 2019 po vožnji ni bila najbolj zadovoljna. »Ne morem biti čisto zadovoljna s prikazanim. Predvsem v zadnjem delu proge, od zadnjega vmesnega časa do cilja, sem izgubila kar nekaj časa. Tam se že ves teden lovim z linijo in tudi danes mi ni najbolje uspelo,« je dejala. Iz zgornjega dela pa bo Mariborčanka črpala za naprej, saj je imela kar nekaj dobrih občutkov, dobrih zavojev.

Razlike na progi, ki so jo prireditelji skrajšali zaradi močnega vetra, so bile manjše od običajnih. A to ni preprečilo aktualni olimpijski prvakinji Goggii, da bi še četrtič v tej sezoni z zmago potrdila prevlado v disciplini. V zgornjem delu se je 29-letnica v težkih razmerah brezkompromisno spopadala z močnejšimi sunki vetra, ki so odnašale zgornjo plast snega, v njenem slogu nekajkrat akrobatsko lovila ravnotežje, a iz smukaškega »rodea« izšla hitrejša od tekmic.

Sofia Goggia tekmicam ni prepustila domače Cortine. FOTO: Jure Makovec/AFP

Ni mogla niti hoditi

»Odpeljala sem izjemno vožnjo, vmes me je premetaval veter, sploh nisem vedela, kako bi stala,« je dejala Italijanka, ki je zmagala na vseh smukih te sezone, na katerih je prismučala v cilj. Prejšnji teden v Zauchenseeju je na grozo vseh njenih navijačev po izgubi nadzora pri visoki hitrosti pristala v zaščitni mreži, a brez težje poškodbe. O tem je spregovorila tudi Goggia, ki je dejala, da posledice padca vendarle niso bile nedolžne. »Težek teden je za menoj. Imela sem terapije vsak dan od sedmih zjutraj do sedmih zvečer, ker nisem mogla niti hoditi,« je dejala.

Siebenhoferjeva je kljub bolj čisti vožnji morala priznati premoč Italijanki, ki jo nato ni mogla ogroziti niti Ledecka. Ta je skoraj ves svoj zaostanek pridelala v zgornjem delu proge. Čehinja je z zmagovalnega odra izrinila Švicarko Corinne Suter, ki je na četrtem mestu tudi v smukaškem seštevku. Na drugem je po današnji tekmi Siebenhoferjeva, ki je prehitela Breezy Johnson iz ZDA. Ta je po vnovičnem padcu na treningu izpustila že drugi smuk zapovrstjo. Slovenija je imela v Cortini še eno predstavnico, izkušena Maruša Ferk Saioni je osvojila 42. mesto.