Sanjska gledanost skakalne novoletne turneje

Skakalne tekme so na nedavni 72. novoletni turneji, ki jo je v blestečem slogu v svojo korist odločil japonski šampion Rjoju Kobajaši, dodobra napolnile tribune štadionov, za nameček so ogromno ljubiteljev smučarskih skokov (in športa nasploh) pritegnile tudi pred televizijske sprejemnike. Na nemških televizijskih postajah ARD in ZDF si manejo roke zaradi sanjske gledanosti.

Čeprav nemški adut Andreas Wellinger v velikem finalu v Bischofshofnu ni imel več realnih možnosti za osvojitev »zlatega orla«, je drugo serijo v neposrednem prenosu na ARD spremljalo kar 6,68 milijona gledalcev (tržni delež 36,4 odstotka). Za primerjavo: to je še enkrat več ljudi, kot si je, denimo, zadnjo preizkušnjo na skakalnici Paula Ausserleitnerja ogledalo lani.

Anže Lanišek je takole poletel proti množici in zmagi v Garmisch-Partenkirchnu. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Že za uvodno tekmo v Oberstdorfu je sicer televizijske sprejemnike vklopilo več kot pet milijonov ljubiteljev skokov (5,08 milijona/tržni delež 23,6 %), za novoletni spektakel v Garmisch-Partenkirchnu, kjer se je v šampionskem slogu zmage veselil domžalski as Anže Lanišek, so na ZDF našteli 6,02 milijona gledalcev (32,9 %).

Rekordno televizijsko gledanost si sicer lasti RTL iz leta 2002, ko je skupno zmagoslavje Svena Hannawalda na Solnograškem v neposrednem prenosu videlo kar 14,89 milijona ljudi.