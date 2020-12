Schmitt spet začutil pozitivno energijo v slovenski ekipi

Od (naj)boljših manjkata Karl Geiger in Stefan Kraft

Kamil Stoch je na uradnem treningu poletel kar 146 metrov daleč. FOTO: Jure Makovec/AFP

144

metrov znaša rekord skakalnice v Engelbergu, ki si ga lastita Domen Prevc in Japonec Rjoju Kobajaši.

Na današnji tekmi vseh sedem Slovencev

V kvalifikacijah je najboljši skok uspel Japoncu Jukiji Satu. FOTO: Srdjan Živulović/Reuters

V Engelbergu sta pred letom dni zmagala Kamil Stoch in Rjoju Kobajaši.

Z 12. in 2. mestom je bil lani obakrat naš najboljši Peter Prevc.

Jukija Sato je za kvalifikacijski podvig prejel 3000 švicarskih frankov.

Ljubljana – Najboljši smučarski skakalci si še niso dobro odpočili od 26. svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Planici, že so pred njimi naslednji izzivi v svetovnem pokalu. V Engelbergu bosta danes in jutri (obakrat z začetkom ob 16. uri) na sporedu dve posamični tekmi, že po tradiciji bosta to generalki za tradicionalno novoletno turnejo.Kdor dobro skače na veliki napravi Titlis, na kateri si s 144 metri rekord lastita(iz leta 2016) in Japonec(2018), je nato običajno v ospredju tudi na znamenitem tekmovanju štirih skakalnic v Oberstdorfu, Garmisch-Partenkirchnu, Innsbrucku in Bischofshofnu. V Švico je pripotovalo 58 skakalcev iz 16 držav, slovenske barve pa pod tako imenovano »Goro angelov« zastopajoter vsi trije bratje– ob že omenjenem Domnu šein, ki se je lani na drugi tekmi izkazal z drugim mestom za Rjojujem Kobajašijem.V kvalifikacijah, v katerih sta od zdajšnjih zvenečih imen manjkala nemški svetovni prvak v poletih(zaradi pozitivnega testa na covid-19) in avstrijski šampion(zavoljo bolečin v hrbtu), se je od naše sedmerice malce presenetljivo v najlepši luči predstavil Cene Prevc, ki je minuli konec tedna na letalnici bratov Gorišek opravljal še vlogo predtekmovalca.V Engelbergu je včeraj s štartno številko 13 po zelo dobrem nastopu (130,5 m) dolgo stal na položaju za vodilnega tekmovalca, iz katerega ga je kot prvi zrinil šele vedno nasmejani Poljak(s št. 52), ki je v težkih razmerah z mičnim vetrom v hrbet poletel do 132,5 metra.»Že to, da je za Cenetom zaostal tudi poljski šampion, ki je pred tem na uradnem treningu zablestel s 146-metrskim poskusom, je zgovoren podatek, kako dober je bil nastop srednjega od bratov Prevc,« je zares dober kvalifikacijski skok 24-letnika iz Dolenje vasi v Selški dolini, ki pred tem na treningu še ni blestel (114 m/26. in 124 m/32.) pospremil nekdanji nemški zvezdnik, zdaj strokovni komentator televizijski postaji Eurosport.Cene Prevc je na koncu pristal na visokem šestem mestu, zaostal je le za vodilnim Japoncem(137 m), drugouvrščenim Zylo, tretjeuvrščenim norveškim nosilcem rumene majice(139 m), četrtouvrščenim Nemcem(134 m) in petouvrščenim Avstrijcem(132 m).Stanovitno formo je pod vodstvom novopečenega glavnega trenerja, ki je zamenjal, potrdil Anže Lanišek (125,5 m), ki se je uvrstil tik za najboljšo deseterico. Zanesljivo so se na prvo tekmo v na veliki skakalnici Titlis uvrstili tudi Bor Pavlovčič (120,5 m/17. mesto), Peter Prevc (121,5 m/27.), Tilen Bartol (118,5 m/33.) in Domen Prevc (109 m/37.), skozi šivankino uho pa se je skozi kvalifikacijsko sito prebil Rok Justin (112 m), ki je zasedel 50. mesto.»Slovenci, ki imajo za seboj nadvse turbulentno svetovno prvenstvo v domači Planici, znova oddajajo pozitivno energijo, to se prav čuti že od daleč. Ne rečem, da je bila potezapravilna, je pa z zamenjavo glavnega trenerja prinesla spremembo, ki so jo očitno potrebovali, saj prej nekaj v moštvu ni bilo v redu oziroma ni delovalo najbolje,« je še ocenil Schmitt, očitno dobro seznanjen z razmerami v slovenski reprezentanci.Med zgolj osmerico skakalcev, ki se jim ni uspelo uvrstiti na današnjo tekmo in jo bodo tako spremljali zgolj kot gledalci, sta bila sicer tudi nemška zvezdnika(54.) in(55.), ki po težavah s poškodbami nikakor ne moreta skočiti v želeno formo.