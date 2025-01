Po tekmovalnem razsodišču v Bischofshofnu udaril tudi nekdanji nemški zvezdnik

Po tekmovalnem razsodišču na zadnji postaji 73. novoletne turneje v Bischofshofnu je udaril tudi nekdanji nemški zvezdnik Martin Schmitt, za katerega je bil Stefan Kraft največji osmoljenec prvega vrhunca predolimpijske sezone 2024/25. Po njegovem bi si 31-letni avstrijski šampion najbolj zaslužil zlatega orla.

»Zame je bil Kraft najmočnejši skakalec na veliki napravi Paula Außerleitnerja. To so navsezadnje pokazali njegovi nastopi na uradnem treningu, v kvalifikacijah in tudi na tekmi, na kateri se je v finalu kot vodilni pred svojim drugim skokom znašel v zelo zahtevnem položaju. Zelo težko je, ko na vrhu zaletišča tako dolgo čakaš na zeleno luč,« je razložil Schmitt, ki je sočustvoval s Kraftom.

Tudi Martin Schmitt je bil precej kritičen do tekmovalnega razsodišča v Bischofshofnu. FOTO: Matej Družnik/Delo

Kakor je presodil na Eurosportu, žirija ni dobro izpeljala tekme v Bischofshofnu. Ker so se še kako dobro zavedali, kaj vse je v igri, bi morali odgovorni po njegovem v odločilnih trenutkih bolje ukrepati. »Najpozneje po nastopu(sedmi po uvodni seriji) oziroma pred skokombi morali skrajšati nalet. Potem bi zadnjih šest tekmovalcev skočilo z istega zaletišča, poleg tega ne bi bilo nepotrebnega čakanja za Krafta,« je še dejal 46-letni Nemec, skupni zmagovalec svetovnega pokala v sezonah 1998/99 in 1999/2000.