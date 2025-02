Še dobro, da se kranjski blisk ni poškodoval

V nadaljevanju preberite:

Smuk na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju predstavlja kraljevsko disciplino, prav to pa so nestrpno čakali tudi v slovenskem taboru, saj je bil Miha Hrobat med favoriti za stopničke. Toda po storjeni napaki in lovljenju ravnotežja je tekmo predčasno končal. Kako se je ozrl k razpletu in sploh dosedanji sezoni? Zakaj so bili veseli tako Švicarji kot tudi Avstrijci? In kakšno razpoloženje je razgrnila Ilka Štuhec, pred katero je v Saalbach-Hinterglemmu še ena tekma?