Severnega jelena bo lovila tudi vodilna Slokarjeva

Karavana alpskih smučark je na območju polarnega kroga na Laponskem. V Leviju bodo tako kot lani izpeljali dva ženska slaloma za točke svetovnega pokala. V boj za severnega jelena se bodo v soboto in nedeljo podale tudi štiri Slovenke Ana Bucik, Meta Hrovat, Neja Dvornik ter nova junakinja belega cirkusa Andreja Slokar, ki bo prvič nosila rdečo številko vodilne.

Slovenke so se podale na sever Evrope takoj po tekmi v Avstriji. V Leviju so v zadnjih dneh opravile nekaj dobrega slalomskega treninga in vse že z veseljem pričakujejo prve tekme v tej disciplini v sezoni. Vsega skupaj bo v tej sezoni na sporedu deset specialnih slalomov, vključno z olimpijskim v Pekingu.

Andreja Slokar bo nosila rdečo številko. FOTO: Johann Groder/AFP

Lani je na obeh slalomih v Leviju zmagala Slovakinja Petra Vlhova, skupna zmagovalka minule sezone, ki je zaradi priprav na letošnji slalomski uvod izpustila paralelno tekmo v Lech/Zürsu. Končni slalomski seštevek je pripadel Avstrijki Katharini Liensberger, ki je osvojila zadnja dva slaloma minule sezone, najboljša pa je bila v tej disciplini tudi na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo.

Edina Slovenka z zmago in stopničkami na slalomu v Leviju je Tina Maze, ki je na Finskem slavila leta 2014, leto pred tem je bila tretja. Lani je bila v Leviju od Slovenk najboljša Bucikova, dvakrat 16., točke je osvojila tudi Dvornikova z 28. mestom. Slokarjeva se je na vrh skupnega seštevka svetovnega pokala alpskih smučark zavihtela prejšnjo soboto v Lech/Zürsu s prvo zmago v karieri v svetovnem pokalu ter prvo slovensko zmago na paralelnih tekmah.

Meta Hrovat na treningih kaže dobro formo. FOTO: Johann Groder/AFP

Na Finskem še ni tekmovala. »Poleti sem veliko trenirala slalom in sem se res počutila suvereno. Konkretno si rezultatskih ciljev ne maram postavljati, saj potem pozabim smučati. Vse, kar si želim, je to, da bi ponovila vožnje s treningov in s tem bodo prišli tudi rezultati. To me sploh ne skrbi,« je dejala Slokarjeva.

Ajdovka je v evropskem pokalu prejšnjo sezono končala kot prva slalomistka. V svetovnem pokalu je pred 13. novembrom posegla najvišje z osmim mestom na slalomu konec minule sezone v Lenzerheideju. Nase je opozorila na svetovnem prvenstvu februarja v Cortini d'Ampezzo s petim mestom na slalomski tekmi.

Ana Bucik je najmočnejša v slalomu. FOTO: Joe Klamar/AFP

Novo sezono je odprla sanjsko. V Söldnu je s 14. mestom dosegla svoj najboljši veleslalomski izid. Z zmago pa je na dveh tekmah zbrala skoraj toliko točk, 118, kolikor jih je zbrala v celotni minuli sezoni, ki jo je na 46. mestu skupnega seštevka končala s 125 točkami. Za 18 točk je za prevzem mesta vodilne prehitela Američanko Mikaelo Shiffrin, ki je paralelno tekmo izpustila zaradi težav s hrbtom.

Shiffrinovo skrbi okolje

Zmagovalkam tekem v Leviju pripada severni jelen, ki sicer ostane na Laponskem. Največ jih ima Shiffrinova, in sicer štiri: Rudolpha (2013), Svena (2016), Mr. Gruja (2018) in Ingemarja (2019).

Mikaela Shiffrin je dobila uvodno tekmo v Söldnu. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Američanka je v sredo na videokonferenci potrdila, da bo nastopila v Leviju. Shiffrinova je v Söldnu osvojila svojo 70. zmago v svetovnem pokalu. Američanka je delila zanimivo stališče, da bi jo okoljski razlogi lahko popeljali tudi k razmisleku o koncu tekmovalne kariere. »Težave imam s tem, da naš šport zahteva toliko potovanj.«

Novi predsednik Mednarodne smučarske zveze Johan Eliasch, švedski milijonar, je odkupil 1619 kvadratnih kilometrov deževnega gozda v Amazoniji, s čimer želi prispevati tudi k izravnavi ogljičnega odtisa zimskih športov.