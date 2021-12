Sila je bila z njo: Hanna Sola zmagovalka šprinta

Za 25-letno Hanno Solo je to prva zmaga v pokalu. Sola je bila nezmotljiva na strelišču in je za 46,8 sekunde prehitela Francozinjo Justine Braisaz-Bouchet, ki je bila z dvema zgrešenima streloma druga. Norvežanka Marte Olsbu Roeiseland je zadela vseh deset strelov, vendar je v tekaškem delu za Solo zaostala za 50,3 sekunde, kar je bilo dovolj za tretje mesto.

»Ne morem verjeti. Ne najdem besed in morala bom prespati, da bom sploh dojela, kaj se je zgodilo,« je dejala Solova. V petkovem šprintu so se predstavile tudi tri Slovenke. Polona Klemenčič (+2:45,0) je bila z dvema zgrešenima streloma 59. in se s tem dosežkom uvrstila na nedeljsko zasledovalno tekmo. Nika Vindišar (3:50,6) je bila na strelišču nenatančna dvakrat in je zasedla 96. mesto, Živa Klemenčič (4:14,2) pa je zgrešila petkrat in končala kot 101.

V skupnem seštevku pokala je po petih tekmah v vodstvu Roeiselandova z 216 točkami. Druga je Belorusinja Dinara Alimbekava (194 točk), tretja pa Avstrijka Lisa Theresa Hauser (193). V šprintu je vodstvo prevzela Sola (148), druga pa je Švedinja Hana Oeberg (130). Slovenke so brez točk.

V soboto bo v Hochfilznu na sporedu štafetna tekma biatlonk, najboljših 60 iz petkove preizkušnje pa v nedeljo (14.30) čaka še zasledovalna tekma.