Skakalci zadovoljni z opravljenim pred startom sezone

Čez deset dni se bo v finskem Kuusamu začela nova sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. Selektor Robert Hrgota je že izbral peterico, ki bo odpotovala na sever. To so Anže Lanišek, Timi Zajc, Peter Prevc, Domen Prevc in Žiga Jelar.

Zaradi novih pravil Mednarodne smučarske zveze (Fis) bo lahko na tekmah to zimo nastopalo le po pet skakalcev na državo, šestega si lahko reprezentance priborijo prek celinskega pokala, vendar je bila Slovenija pri tem neuspešna.

Skakalce čakajo trije vrhunci

»Poletni dosežki niso bili najboljši. Po naporni in uspešni lanski sezoni smo imeli nekoliko več časa za premor. Zdaj smo tam, kjer smo si želeli. Veselimo se odhoda na sever in komaj čakamo, da se sezona začne,« je uvodoma povedal Hrgota.

Kot je dodal, to zimo skakalce čakajo trije vrhunci. »Novoletna turneja, svetovno prvenstvo v poletih in seveda Planica. Povsod si želimo biti med najboljšimi. Na SP v poletih smo vedno favoriti, Planico je treba vsako leto nadgrajevati. Vedno si postavimo letvico visoko. Veselimo se strnjene sezone z več vrhunci,« je dodal selektor in pojasnil, da bo ista peterica – Lanišek, Zajc, Domen Prevc, Peter Prevc, Jelar – ostala na severu tudi še za tekme v Lillehammerju.

»Letos je kvota skakalcev manjša, kar je težje, saj več tekmovalcev ostane doma. Verjamem, da bomo imeli že naslednjo periodo tudi šesto kvoto in bo izbira reprezentantov malo lažja,« meni Hrgota, katerega varovanci so lani v pokalu narodov končali na tretjem mestu.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Najboljši Slovenec v svetovnem pokalu minulo zimo je bil Lanišek, ki je bil skupno tretji v sezoni, poleg tega je bil tretji tudi na obeh turnejah, novoletni in norveški, tretji skupno je končal tudi v poletih.

Pred novo sezono poudarja, da je vsaka tekma posebej vrhunec zase. »Treba bo biti na visoki ravni celotno sezono. Veliko sem moral narediti sam pri sebi, da sem prišel na želeno raven. Veselim se nove sezone. Za zdaj vse deluje in lahko grem mirno v zimo. Brez podpore zagotovo ne bi šlo.«

Lanski dvakratni svetovni prvak Zajc je bil edini v slovenski vrsti, ki je sezono v svetovnem pokalu končal med prvo deseterico.

»Zagotovo si želim biti na vsaki tekmi najboljši. Dobro je, če greš z vsake tekme domov zadovoljen. Največje zadovoljstvo pa je, če dobiš še kaj za okrog vratu,« je dejal Zajc.

Peter Prevc je jeseni po sedmih letih spet osvojil naslov državnega prvaka. Kot pravi, je zadovoljen s trenutno formo. »Vedno bi bilo lahko še kaj boljše, a smo, kjer smo. Ta čas sem s svojo ravnjo skokov zelo zadovoljen. Tudi lanski padec v Planici je že za menoj.«

Jelar je po lanskih težavah z zdravjem zadovoljen, da tokrat v pripravah ni imel težav. »Jaz sem zdaj zdrav in zdravje je največje bogastvo. Lepo je, da v času priprav ni bilo težav in upam, da bo šlo tako naprej. Najbolj se veselim starta v sezono.«

Medtem pa je Domen Prevc dodal, da se na stare lovorike ni dobro zanašati, saj je v Ruki že zmagal. »Letos gremo na tekme s svežo glavo, z napotki s treningov. Zdi se mi, da sem zdaj prišel do pravih skokov in to rdečo nit bo treba držati do tekem, da se nam bo tam izšlo, kot želimo. Zdi se mi, da sem na pragu svojih najboljših skokov. Zame spremembe niso bile velike.«

Uvodne tekme sezone v Ruki so na sporedu 25. in 26. novembra.