Slatnar se je hitro odzval na Schusterjeve kritike

Grd in sila nenavaden padec Ceneta Prevca na torkovem uradnem treningu v Oberstdorfu, pri katerem se na srečo ni poškodoval, je dvignil precej (mehkega) snega in prahu. Eurosportov strokovni komentator Werner Schuster je bil zaradi tega zelo kritičen do Slatnarjevih smuči s skoraj povsem ravno konico.

»Zmeraj je enako. Čaka se tako dolgo, dokler se kaj ne zgodi, potem pa vsi zaženejo vik in krik,« je dejal 52-letni Avstrijec, ki je prepričan, da je Cene Prevc padel ravno zaradi smučke, ki se mu je zaradi svoje oblike, zaradi katere naj bi skakalcu v zraku nudila večjo površino, ob pristanku zapičila v mehak sneg.

»Bilo je tako zelo predvidljivo, da bo prišlo do tega. To se je zdaj zgodilo na treningu pred tekmo na novoletni turneji. Sam se kot skakalec na vrhu zaletišča ne bi počutil dobro, če bi skakal z isto znamko smuči in videl, kako se je 'zapičil' moj kolega,« se je razgovoril Schuster, ki je več kot desetletje uspešno vodil nemške smučarske skakalce, zdaj pa kot trener deluje v znamenitem avstrijskem centru v Stamsu.

Na kritike je hitro odgovoril Peter Slatnar. »Na tistem delu, na katerem je Cene padel, je bila zgornja plast snega zelo mehka, pod njim pa je bilo trdo. Kadar so razmere takšne, lahko povzročijo težave vsem tekmovalcem, ne le tistim, ki skačejo z našimi smučmi,« je pojasnil direktor podjetja iz Cerkelj na Gorenjskem in na Schusterjeve kritike odvrnil: »Če Werner reče, da je bilo padec predvidljiv, potem je to njegov pogled. Sam menim, da se lahko nekaj takšnega zgodi zmeraj.«