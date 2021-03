Slovenke odlične v kvalifikacijah, najboljša Ema Klinec na 2. mestu

Rezultati ženskih kvalifikacij v Oberstdorfu (HS-137):

1. Kramer (Avs) 153,3, 2. Klinec (Slo) 148,8 (130), 3. Takanaši (Jap) 146,2 (127), 4. Althaus (Nem) 136,9 (128), 5. Križnar (Slo) 135,7 (123.5), 6. Lundby (Nor) 134,4 (122.5), 7. Bogataj 129,9 (127), 10. Brecl (obe Slo) 123,0 (121).

Slovenske smučarske skakalke so odlično nastopile v kvalifikacijah na veliki napravi v Oberstdorfu. Vse štiri so se prebile med deseterico, najbolje pa se je odrezala, ki je s 130 metri osvojila drugo mesto.Svetovna prvakinja s sosednje srednje skakalnice pod Senčno goro je zaostala le za Avstrijko, ki je z nižjega zaletišča (po trenerjevi odločitvi) poletela do 137,5 metra. Toda v seštevku je Emo od Kramerjeve ločilo le 4,5 točke, pred tretjeuvrščeno Japonko(127 m) pa je imela 2,6 točke.je pristala pri 123,5 metra, kar je bilo dovolj za peto mesto,(127 m) je bila sedma,(121 m) pa je zaokrožila elitno deseterico.Nemški prireditelji bodo zeleno luč za začetek zgodovinske prve tekme na veliki skakalnici na svetovnih prvenstvih v nordijskem smučanju jutri prižgali ob 17.15.