Slovenki tretji na ekipnem šprintu v Dresdnu

Najboljša slovenska smučarska tekačica Anamarija Lampič se je še drugi dan zapovrstjo povzpela na tretjo stopnico zmagovalnega odra. Po tretjem mestu na včerajšnjem posamičnem šprintu za svetovni pokal v Dresdnu se je te uvrstitve skupaj z reprezentančno kolegico Evo Urevc veselila tudi po šprintu dvojic.



V močno okrnjeni konkurenci (zaradi strahu pred okužbo z novim koronavirusom so se že pred časom iz svetovnega pokala umaknili vsi Norvežani, Švedi in Finci) sta zmagali Švicarki Laurien van der Graaff in Nadine Fähndrich, drugo mesto pa sta si z zaostankom 32 stotink pritekli Rusinji Julija Stupak in Natalija Neprjajeva. Slovenki je od švicarskih zmagovalk v cilju ločilo 1,12 sekunde.



Na nehvaležnem četrtem mestu sta pristali Američanki Jessie Diggins in Sophie Caldwell Hamilton (+ 3,01), peti pa sta bili Čehinji Katerina Janatova in Tereza Beranova (+ 3,20).



V moški konkurenci sta bila najhitrejša Rusa Aleksander Boljšunov in Gleb Retivih, ki sta v finalu za 0,19 sekunde ugnala Francoza Richarda Jouveja in Lucasa Chanavata. Tretje mesto sta osvojila Italijana Francesco de Fabiani in Federico Pellegrino (+ 0,58). Slovenca Luka Markun in Janez Lampič sta v drugi polfinalni skupini zasedla predzadnje 12. mesto.

Komentarji: