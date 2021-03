Slovenska junaka Planice 1941

V nadaljevanju preberite:

Prvi Slovenec, ki je na Bloudkovi velikanki v Planici premagal mejo stotih metrov, prvič z dotikom (101 m, 1941) in nato še v skladu s pravili (102 m, 1947), je bil zelo samosvoja in večplastna osebnost. Rudi Finžgar (1920-1995) je v svoje okolje, pa naj je šlo za šport ali poklicno dejavnost, vedno izžareval nezaustavljiv optimizem in pogum, s katerima se je prav posebej zapisal v zgodovinski spomin številnih privržencev smučarskih skokov in poletov na Slovenskem. Povsem blizu življenjskemu uspehu je bil tudi Albin Novšak na svoji zadnji planiški prireditvi 2. marca 1941, ko je po poletu na 103 metre najprej podrsal in nato v izteku ni zdržal na nogah. Kakšni so bili njuni koraki med velikane Planice?