Slovenska štafeta končala v deseterici

Švedinje Johanna Skottheim, Ella Halvarsson, Anna Magnusson in Hanna Öberg so zmagovalke ženske štafetne biatlonske tekme za svetovni pokal v Anterselvi. Na stopničke so se zavihtele še Norvežanke in Francozinje, Slovenke so z devetim mestom dosegle solidno uvrstitev.

Na zadnjem testu olimpijske proge Milano-Cortina d'Ampezzo 2026 in generalki pred februarskim svetovnim prvenstvom v Švici so Švedinje dobile zanimiv troboj. V končnici je imela Hanna Öberg največ moči in na zadnjem vzponu ugnala izkušeno Norvežanko Ingrid Landmark Tandrevold. V ozadju je napadala Julia Simon, ki je do zadnjega streljanja močno znižala razliko, a premalo, da bi se res lahko uvrstila v boj za zmago.

Slovenski izkupiček je soliden, obeti pa so bili po uvodu v tekmo izjemni. Mlada Lena Repinc se je z eno popravo enakovredno borila z vodilno skupino, v drugem krogu je za trenutek celo prevzela vodstvo, v zadnjem pa je bila na predzadnjem merjenju vmesnega časa še na drugem mestu.

Gradila v teku, podrla na strelišču

Klari Vindišar je predala kot peta, z izjemo Švedinje Johanne Skottheim, ki je ušla za deset sekund, pa je bila v skupini z Italijo, Norveško in Francijo, ki je stadion zapustila v razmaku dveh sekund. Vindišar je bila po streljanjih še na petem in sedmem mestu, nato pa je v smučini zelo popustila in Anamariji Lampič predala kot 12.

Najboljša slovenska biatlonka je v teku, razmere so bile zaradi sneženja vse težje, sicer spet prehitevala tekmice, a je storjeno zapravila na strelišču, kjer je spet morala v kazenski krog.

Polona Klemenčič je šla v tekmo trdno na 10. mestu, najizkušenejša v slovenski vrsti pa je v zadnjem krogu eno mesto pridobila, na zadnjih metrih se je močno približala tudi osmouvrščeni Nemčiji.

Popoldan bo v Anterselvi še moško zasledovanje, na katerem bo imel lepo izhodišče Jakov Fak, ki je bil na petkovem sprintu šesti.