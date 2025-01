Odličen začetek premalo za Anin končni uspeh

Francoska biatlonka Lou Jeanmonnot-Laurent je dobila tudi 10-kilometrsko zasledovalno tekmo za svetovni pokal v Anterselvi in se veselila že šeste zmage v sezoni ter jubilejne 10. v karieri. Vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala je obdržala Nemka Franziska Preuss, ki je osvojila tretje mesto.

Tudi druga letošnja tekma na prenovljeni olimpijski progi za zimske OI 2026 je postregla s francosko-nemškim obračunom. Jeanmonnotova je brez težav dosegla še eno zmago z vodstvom od starta do cilja. Dolgo so bile Francozinje na prvih treh mestih, saj sta Julia Simon in Jeanne Richard tekmo končali brez kazenskega kroga, v boju za stopničke pa je bila tudi Oceane Michelon. V zadnjem krogu je Simon zadržala drugo mesto, Richard pa je morala priznati premoč Nemki, ki je morala v kazenski krog po prvem streljanju, nato pa iz ozadja napadala stopničke.

V skupnem seštevku ima Preussova 92 točk prednosti pred današnjo zmagovalko.

Slovenki sta boljši dosežek zapravili na strelišču. Anamarija Lampič je začela odlično in z ničlo napredovala na 14. mesto, kasneje pa je morala v kazenski krog osemkrat, v smučini pa je v zadnjem krogu vendarle pridobila sedem mest in kot 38. osvojila tri nove točke. Polona Klemenčič je tekmo začela kot 19. iz šprinta, a na prvem postanku zgrešila tarče kar štirikrat, s čimer je padla v ozadje. Skupaj se je za 42. mesto nabralo šest kazenskih krogov.