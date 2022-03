Slovenski mladinci srebrni na tekmi mešanih ekip

Slovenska ekipa mladih skakalcev, ki je imela v postavi svetovno prvakinjo Niko Prevc in podprvakinjo Tajo Bodlaj ter Marcela Stržinarja in Maksima Bartolja, je na nedeljski tekmi mešanih ekip na mladinskem svetovnem prvenstvu v Zakopanah osvojila srebrno kolajno.

Na letošnjem MSP so mladi slovenski upi tako osvojili štiri kolajne, dve zlati in dve srebrni. Glavni junakinji reprezentance sta bili Prevčeva, ki se domov vrača z dvema zlatima in eno srebrno kolajno, ter Bodlajeva, ki je osvojila eno zlato in dve srebrni kolajni.

Prihodnje leto bo mladinsko prvenstvo gostil olimpijski Whistler, čez dve leti pa se bodo najboljši mladi skakalci zbrali v Planici.