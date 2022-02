Kraft v Lahtiju kot nekoč, brata Prevc v klubu 10

Na uvodni poolimpijski preizkušnji smučarskih skakalcev, tokrat na tradicionalni finski postaji v Lahtiju, je bilo najbolj veselo v avstrijskem taboru. Po uvodni seriji je kazalo celo na prvi dve mesti reprezentantov rdeče-belo-rdečega tabora, na koncu je bil le Stefan Kraft na odru, in sicer na najvišji stopnički. Med Slovenci sta bila najvišje Peter Prevc na 8. mestu in njegov mlajši brat Cene na 9.

Kot že pogosto v preteklosti se je sicer lep nordijski štadion znašel v vetrovnih vrtincih, zato tudi niso mogli izpeljati poskusne serije. Začeli so tako s prvo, po kateri se je peterica naših reprezentantov uvrstila med 30 udeležencev drugega polčasa, le Lovro Kos naloge ni opravil dobro in je pristal na 42. mestu (113 m). Na vrhu sta bila po prvem delu Ulrich Wohlgennant (126) in Kraft (124,5) , sledil jima je Nemec Markus Eisenbichler (127). Najvišje med Slovenci je bil takrat Cene Prevc – 10. (120,5).

V drugi seriji pa je krepko svoje izhodišče 15. mesta (120,5) izboljšal Peter Prevc in na koncu skočil na 8. mesto (128), kar je njegova tretja uvrstitev sezone med najboljših 10 na tekmah svetovnega pokala. V spominu kajpak ostaja tisto vrhunsko, a nesrečno 4. mesto z olimpijskih iger ...

Tudi Cene je bil tako kot starejši brat v drugo daljši 124,5), uvrstitve drugih Slovencev so bile naslednje: 20. Timi Zajc (117, 118,5), 27. Žiga Jelar (121, 113), in 29. Anže Semenič (115, 108).

Zmago je tako odnesel Kraft (124,5, 131), pred tem že trikrat najboljši na tej napravi in tudi svetovni prvak v Lahtiju leta 2017, na stopničkah sta bila še Norvežan Halvor Egner Granerud (127,5, 125,5) in Poljak Piotr Žyla (120,5, 129,5). Omenjeni najboljši v 1. seriji, Avstrijec Wohlgennant, pritiska ni zdržal in je zdrsnil na 6. mesto (126, 118).

Na skakalnici Salpausselkä bo jutri ekipna preizkušnja, v nedeljo pa še ena posamična.