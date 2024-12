Ogenj v zmajih bo skušal prižgati Vili Resnik

Ljubljanski hokejisti so se decembra znašli v precejšnji krizi. Zadnjo zmago so dosegli 1. decembra proti Dunaju, sledilo je šest porazov, hkrati pa so zmaji drseli navzdol po lestvici. Danes so imeli težko nalogo, da bi slab niz prekinili na Solnograškem, saj je Salzburg eden najtežjih in najbolj neugodnih nasprotnikov za zeleno-bele v ligi.

To se je potrdilo tudi v današnjem obračunu. Gostje so sicer v uvodni tretjini imeli več strelov, lepo priložnost si je priigral Robert Sabolič, a ni bil uspešen. Na drugi strani pa so domači svoje priložnosti hladnokrvno izkoriščali.

Temelje za zmago so tako postavili v le 31 sekundah sredi prve tretjine. Najprej je vratarja Lukaša Horaka premagal Luca Auer, praktično že v naslednji akciji pa je vratar Ljubljančanov klonil še po strelu Benjamina Nissnerja.

Streti čvrst madžarski oreh Pred hokejisti Olimpije je v nedeljo preizkušnja, pred katero so po nizu zadnjih spodrsljajev točke zapisane v rubriki "nujno". Toda te si bo vse prej kot lahko priboriti, saj vodilno madžarsko moštvo Fehervar že dolgo za zmaje predstavlja zelo trd oreh. Edini klub iz naše vzhodne sosečine v razširjeni avstrijski ligi – tako kot Olimpija je v to tekmovanje vstopil v sezoni 2007/08 – je na vodilnem mestu lestvice in sodeč po predstavah v tej sezoni skupaj z drugouvrščenim Bolzanom ter tradicionalnima favoritoma Salzburgom in KAC sodi v krog najresnejših kandidatov za lovoriko. Tekma v Tivoliju bo v nedeljo ob 18. uri, z nastopom jo bo popestril pevec Vili Resnik.

Zaostanka po prvi tretjini kljub še nekaj priložnostim (Nick Bonino, Žiga Pance) gostom ni uspelo znižati. Ko je imel domači klub sredi te tretjine igralca več, pa je Mario Huber to izkoristil in povišal na 3:0.

Ljubljančani so sicer prvo medsebojno tekmo v sezoni konec novembra v Tivoliju dobili po kazenskih strelih (2:1), tokrat pa v zadnjem delu niso zmogli priti do preobrata.

Sprva je sicer kazalo, da se bodo približali, saj sta Žiga Pance in Jaka Sodja zadela takoj na začetku in izid znižala na 2:4. Toda domači so ustavili nalet gostov, v 54. dosegli še en gol, v 57. pa s šestim na tekmi dokončno potrdili zmago.

Po novem porazu so Ljubljančani na osmem mestu že 16 točk oddaljeni od prvega cilja v tej sezoni, neposredne uvrstitve v končnico, kar še omogoča šesto mesto.