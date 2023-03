Kaj, če bi doživeli malo drugačno Planico?

Svetovno prvenstvo v Planici je v zadnjih letih nedvomno ena večjih športnih prireditev pri nas in tudi enkraten uvod v tradicionalni vrhunec zimske sezone – zaključek svetovnega pokala v Planici.

Finale vseh finalov … Planica bo spet pokala po šivih!

Spektakel na letalnici bo v Planici letos od 30. 3. do 2. 4., ko bodo na sporedu dve posamični in ena ekipna tekma. In glede na vrhunske rezultate, ki so jih v letošnji sezoni pripravili naši orli, nas nedvomno čaka prava športna poslastica.

Realne možnosti za mali zlati globus v poletih ima tudi Timi Zajc, ki s 120 točkami zaseda 3. mesto na trenutnem vrstnem redu poletov, pred njim sta le Stefan Kraft s 140 točkami in Halvor Eignar Granerud z 200 točkami.

Na finalu v Planici pa bodo razglasili tudi zmagovalca velikega zlatega globusa v skokih.

FOTO: Depositphotos

Planica je od nekdaj v znamenju presežkov Leta 1934 so bila v Planici prva tekmovanja. Na skakalnici, ki jo je zgradil Stanko Bloudek, je Norvežan Birger Ruud z 92 metri postavil svetovni rekord.

Leta 1936 je bil prav v Planici prvi skok čez 100 metrov: 18-letni Avstrijec Sepp Bradl je pristal pri 101,5 metra.

Leta 1969 je bila prva prireditev na letalnici bratov Gorišek.

Leta 1972 je potekalo prvo svetovno prvenstvo v poletih v Planici.

Leta 1988 je Primož Ulaga proslavil dvojno zmago na Bloudkovi velikanki.

Leta 1994 je na svetovnem prvenstvu v Planici legendarni Toni Nieminen prvi poletel čez 200 metrov (203 m).

Primož Peterka se je leta 1997 prav v Planici zapisal kot prvi Slovenec, ki je preletel magično mejo 200 m. Prav tistega leta je pod Poncami kot prvi Slovenec prejel veliki kristalni globus in hkrati tudi malega v poletih. Športni vrhunci v Planici so se z leti samo še stopnjevali, to je prizorišče rekordov in osupljivih poletov. Na njih so naši fantje od nekdaj znali pokazati najboljše, tako v posamičnih kot tudi ekipnih tekmah. Med slovenske zmagovalce so se v zgodovino Planice vpisali tudi Robert Kranjec, Jurij Tepeš, Peter Prevc in Žiga Jelar.

Denarna sredstva, zbrana od iger na srečo, so namenjena financiranju invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij.

Igranje iger na srečo oziroma udeležba pri stavah je dovoljena le osebam, starejšim od 18 let. Igranje iger na srečo lahko vodi v odvisnost.

Naročnik oglasne vsebine je Športna loterija, d. d.