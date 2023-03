Res je čudež, da je s Petrom Prevcem vse v redu

Dolgoletni trener Petra Prevca pri kranjskem Triglavu Jani Grilc je povedal, da je bilo sredin padec v drugi seriji uradnega treninga svojega varovanca zelo težko videti. »Najtežje je v tem smislu, ker ne veš, kakšne so posledice,« je dejal Grilc. Dodal je, da so Prevca danes obiskali v bolnišnici in da je 30-letnik v redu. »Danes smo bili s Petrom v stiku. Glavni trener Robert Hrgota ga je šel obiskat v Ljubljano. Lahko potrdim, da je Peter v redu. Kolikor je pač lahko.« Na vprašanje, ali je to čudež, da je po takšnem grozljivem padcu z njim vse v redu, je odvrnil, da je to težko reči. »Ne vem, težko je reči. Res je čudež, da je vse v redu, da ni nič polomljen. Očitno ga je ob padcu obrnilo bočno in na hrbet nazaj, da ni šel direktno na glavo ali na roke, da bi si jih polomil. Najbrž je padel pod takšnim kotom, da je potem nekako bolj zdrsnil,« je po prespani noči razmišljal Grilc.

»Peter je kljub padcu zelo optimistično naravnan. Sam je sicer že takoj po padcu rekel, da je v redu. Da se mu zdi, da je malo v šoku, vendar ne čuti, da bi imel kaj zlomljenega. Ob prvi zdravniški oskrbi je dejal, da se mu zdi, da ni nič polomljen. A vendar je takoj po padcu težko to vedeti.« »Najtežje je bilo ob padcu to, ker ne veš, kakšne so posledice. Ker padec je bil videti zelo grdo. Če bi bilo to na velikanki, bi bilo še toliko huje. Ponavadi že ob prvem ali drugem kontaktu s podlago skakalec izgubi zavest in tisto je zelo nevarno. K sreči je Peter ostal pri zavesti, tako da je očitno tudi sam dobro odreagiral ob padcu,« je še razmišljal Grilc.

FOTO: Borut Živulović/Reuters

Kot je dodal Grilc, je bil Prevčev padec posledica tega, da se mu je odpel zatič. Zato je slovenskemu šampionu težko očitati tehnično napako pri izvedbi samega skoka. Za nameček pa v nasprotju z večino skakalcev ni imel dodatne varovalne vrvice ravno za primer, če zatič popusti. »Očitno je slabše zapel zatič za čevelj, zato se mu je iztaknil že tik po odskoku in smučka se je odpela. To se lahko kdaj zgodi. K sreči ne velikokrat. Drugače imajo fantje še eno varovalko poleg tega, vrvico, vendar je Peter v nasprotju z večino skakalcev nima. Če zatič popusti, potem dodatna vrvica zadrži to razdaljo med smučjo in čevljem, da se ne poveča,« je še pojasnil trener.

Ali je utor počil ali je bil v čevlju sneg

»To, da Peter nima dodatne varovalke, je njegova odločitev. Vajen je tako skakati. A upajmo, da ga bo ta padec prepričal, da bo tudi on začel uporabljati varovalno vrvico,« je še dejal Grilc. Danes se je Prevc tudi sam oglasil prek instagrama in objavil fotografijo skoka v zraku ter pripisal, kako se je začelo, nato pa ob fotografiji, kako ga v akiju nalagajo v helikopter, dodal, tako se je končalo. S hudomušnim pripisom: ne poskušajte tega sami doma. Zapisal je, da so včasih stvari videti slabo. »Na srečo sem se iz padca odvalil zgolj s pretresom možganov in z udarjenim hrbtom,« je dodal ter se zahvalil vsem, ki so zanj poskrbeli.

FOTO: Borut Živulović/Reuters

Medtem pa je Peter Slatnar, ki skrbi tudi za Prevčeve smuči, zatrdil, da je sam že v sredo preveril okovje in da je bil ta čep oziroma zatič brezhiben. »Ta čep je bil sicer nekaj mesecev rabljen, vendar nič zato, bil je brezhiben. Vendar pa je na čevlju ta utor, kamor se zaskoči ta klinček, med samo proizvodnjo te plastike prišlo do hladnega spoja. To je za las tanka plast, ko material med seboj ni spet, ni se prelil. Čevlji imajo to napako in spodnji del tega utora poči. To pomeni, da se utor odpre in čep hitro zleze ven, ko ga malo obremeniš,« je pojasnil proizvajalec smuči.

Slatnar meni, da sta za to, da se je Prevcu odpela smučka, le dve možnosti: »Prva je, da je utor počil, druga pa, da je bil v čevlju sneg. To bom točno vedel popoldne, ko dobim v roke še čevelj.« »Ko se skakalci usedejo na 'rampo', dvigujejo pete in avtomatsko, nekako podzavestno preverjajo, ali je ta čep zapet. Ko je Peter to preverjal, je vse skupaj še dovolj dobro držalo, s tem manevrom pa je čep delno zlezel ven iz utora. Če je bil čevelj počen ali pa če je bil notri sneg,« je menil Slatnar. Tudi on je potrdil, da Prevc varovalne vrvice ni imel. Po njegovih besedah ne moremo špekulirati, kaj bi se zgodilo, če bi jo imel: »Namenjena je temu, da če pride do napake, zadrži smučko. Ponavadi tekmovalec sicer malo zakrili, vendar se večinoma lahko reši padca. Ni pa nujno.«