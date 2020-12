Štuhčeva v drugem delu zapravila stopničke, konec sezone za Avstrijko

Konec sezone za Avstrijko

Za Nicole Schmidhofer, ki je pri več kot 100 km/h grdo padla na včerajšnjem smuku v Val d'Iseru, se je sezona že končala. Kakor so ugotovili zdravniki v Innsbrucku, kamor so jo prepeljali iz Francije, si je 31-letna Avstrijka pri padcu strgala križno in stransko v levem kolenu.

Na drugem smuku v Val d'Iseru je zmagala Italijanka Sofia Goggia. FOTO: Christian Hartmann/Reuters

Na drugem ženskem smuku za svetovni pokal v Val d'Iseru je bila najhitrejša. Italijanski specialistki za hitre discipline se je najbolj približala včerajšnja zmagovalka, Švicarka(+ 0,24), na tretjem mestu je znova Američanka(+ 0,27), ki je bila le za šest stotink hitrejša od četrtouvrščene NorvežankeNajboljša slovenska alpska smučarka, ki je bila dan prej četrta, je zasedla sedmo mesto, ki si ga je delila s češko deskarsko zvezdnico. Od vodilne Sofie Goggia, ki je slavila osmo zmago v svetovnem pokalu, ju je ločilo 0,75 sekunde.Mariborska šampionka, ki je nastopila s štartno številko 19, je začela odlično; pri prvem merjenju vmesnega časa je imela 35 stotink prednosti, pri drugem že 0,88 sekunde naskoka, pri tretjem pa se je ta zmanjšal na 23 stotink. Zatem je začela Ilka popuščati, pri četrtem merjenju časa je že zaostajala (+ 0,34), pri petem se je njen zaostanek povečal na 77 stotink, v zadnjem delu pa je nadomestila dve stotinki.Od slovenskih smučark je bila na štartu tudi, ki je tokrat ostala praznih rok. Z zaostankom 3,72 sekunde je med 51 tekmovalkami pristala na 42. mestu.