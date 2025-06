Švedskemu zvezdniku so grozili celo s smrtjo

Švedski biatlonski zvezdnik Sebastian Samuelsson slovi kot od eden od tistih športnikov, ki nima dlake na jeziku. Kakor je razkril za televizijsko postajo SVT, ki spremlja švedske ase v pripravah za olimpijske igre 2026, so mu zaradi njegovega mnenja, uperjenega proti Rusom, že večkrat grozili celo s smrtjo.

»Pomembno je, da nekdo prevzame odgovornost, in pove, kar mnogi mislijo,« je poudaril Samuelsson, ki je znan kot eden največjih kritikov ruskega biatlona in Rusije. Najprej so mu šli v nos številni dopinški primeri, nato zlovešča vojna agresija na Ukrajino. Od svojega mnenja ne odstopa niti za ped: dokler bodo Rusi napadali svoje sosede, na vrnitev njihovih športnikov v svetovni pokal ne gre niti pomisliti.

Sebastian Samuelsson se lahko pohvali tudi z naslovom svetovnega prvaka iz Oberhofa 2023 in srebrno olimpijsko kolajno iz Pjongčanga 2018. FOTO: Thomas Andersen/Reuters

»V tem trenutku si ne znam predstavljati, kako bi bilo tekmovati z Rusi. Ko bodo prenehali napadati Ukrajince in bodo v domovini enkrat uvedli verodostojen protidopinški program, pa ne bom več nasprotoval nastopom njihovih športnikov,« je še dejal 28-letni švedski biatlonec, ki se lahko med drugimi uspehi pohvali z naslovom svetovnega prvaka v tekmi s skupinskim štartom iz Oberhofa 2023 in srebrno olimpijsko kolajno z zasledovalne preizkušnje v Pjongčangu 2018.