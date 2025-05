Nika in Domen Prevc žarela v soju žarometov

Smučarska zveza Slovenije (SZS) je na tradicionalnem večeru šampionov na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani počastila dosežke svojih športnic in športnikov v minuli predolimpijski zimi. V središču pozornosti sta žarela smučarska skakalca Nika Prevc in Domen Prevc.

Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu sta zablestela z zlatima lovorikama; Nika je bila najboljša na obeh tamkajšnjih posamičnih tekmah, Domen pa je osvojil prvo mesto na veliki napravi, na kateri je prispeval še pomemben delež k moštvenemu zmagoslavju Slovenije (skupaj z Lovrom Kosom, Anžetom Laniškom in Timijem Zajcem).

Anžeta Laniška je na večeru šampionov spremljala žena Nastja. FOTO: Blaž Samec/Delo

Na tem norveškem prizorišču sta se Prevčeva z Laniškom in Emo Klinec povrhu veselila še srebrne kolajne na preizkušnji mešanih ekip. Za nameček sta se v zgodovino tega športa vpisala tudi kot svetovna rekorderja. Nika, ki je v šampionskem slogu ubranila veliki kristalni globus, je v Vikersundu poletela 236 metrov daleč, njen brat Domen pa je novo najboljšo znamko z 254,5 metra postavil na finalu svetovnega pokala v Planici.

Na slovesni prireditvi sta s svojima spremljevalcema uživala tudi biatlonca Anamarija Lampič in Jakov Fak. FOTO: Blaž Samec/Delo

Od skakalcev so kipce bloškega smučarja od skakalcev prejeli še Ema Klinec, Lovro Kos, Anže Lanišek in Timi Zajc, omenjena priznanja pa so si prislužili še alpski smučarji Andreja Slokar, Miha Hrobat in Žan Kranjec, biatlonca Anamarija Lampič in Jakov Fak, deskarja na snegu Žan Košir in Tim Mastnak, med predstavniki Združenja učiteljev in trenerjev smučanja (ZUTS) pa Timi Gašperin in Jure Lekić.