Švicar za las pred Bolgarom, najboljši Slovenec spet Lanišek

Na drugi tekmi smučarskih skakalcev za veliko nagrado pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS) v Hinzenbachu se je zmage veselil Gregor Deschwanden. Švicarski reprezentant je imel po skokih, dolgih 88 in 91 metrov, 1,9 točke naskoka pred bolgarskim nosilcem rumene majice Vladimirjem Zografskim (89 m in 87 m).

Na tretjo stopnico zmagovalnega odra se je tako kot včeraj zavihtel domači skakalec Daniel Tschofenig (90,5 m in 86 m), ki je po prvem »polčasu« še vodil. Za Zografskim, ki vodi v skupni razvrstitvi poletne različice svetovnega pokala, je zaostal za vsega 0,7 točke.

Na nehvaležnem četrtem mestu je pristal včerajšnji zmagovalec, Nemec Andreas Wellinger (87,5 m in 88,5 m), peti je bil domači veteran Manuel Fettner (88 m in 90 m), šesti pa Wellingerjev rojak Stephan Leyhe (87 m in 87,5 m).

Anže Lanišek je danes zasedel 14. mesto. FOTO: Antti Hamalainen/Reuters

Najboljši Slovenec je bil znova Anže Lanišek (87,5 m in 84 m), ki je zasedel 14. mesto. Po uvodni seriji se mu je sicer nasmihala nova uvrstitev med elitno deseterico, saj je bil sedmi.

Do ene točke se je s 30. mestom dokopal tudi Peter Prevc (84,5 m in 79,5 m), medtem ko je imel Mark Hafnar (83,5 m) obilo smole, saj je finale zgrešil za pičle 0,3 točke. Žiga Jelar (83 m) je tekmo končal na 36. mestu, Timija Zajca pa so zaradi neustreznega tekmovalnega dresa diskvalificirali.

Naslednje tekmovanje velike nagrade bo prihodnji konec tedna v Klingenthalu, kjer bo že po tradiciji na sporedu veliki finale poletne različice svetovnega pokala.