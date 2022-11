Svojega favorita ima tudi norveški šampion, ki je grdo padel v Planici

Med smučarskimi skakalci je tudi nekaj velikih ljubiteljev nogometa. Norveški zvezdnik Daniel-Andre Tande, denimo, ne skriva, da je strasten navijač Liverpoola. Njegovi rojaki se sicer kljub izjemnemu strelcu Erlingu Haalandu niso uvrstili na svetovno prvenstvo v Katarju, toda Tande ima vseeno reprezentanco, za katero močno stiska pesti.

»Ogledal si bom toliko tekem, kolikor mi bo dopuščal čas, že od nekdaj pa navijam za Angleže, ki že zelo dolgo čakajo na svoj drugi naslov svetovnih prvakov,« je razkril Tande, svetovni prvak v smučarskih poletih iz leta 2018 v Oberstdorfu, za katerega pa Angleži kljub vsemu niso favoriti mundiala v Katarju.

»Po mojem so glavni kandidati za osvojitev šampionskega pokala vendarle Francozi, ki so v zadnjih letih izjemno močni. No, bomo videli, kako se bo razpletlo,« je radoveden 28-letni Norvežan, ki se je po lanskem hudem padcu na letalnici v Planici v velikem slogu vrnil na skakalnice.

Zdaj je z mislimi povsem pri naslednjih dveh tekmah za svetovni pokal v smučarskih skokih, ki bosta konec tedna v Ruki na Finskem. Na uvodni postaji sezone v Visli se je pred tremi tedni po 38. mestu na prvi preizkušnji na drugi izkazal s sedmim mestom.