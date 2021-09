Tande po planiški srhljivki na prvi tekmi po vrnitvi deveti

Tekma celinskega pokala smučarjev skakalcev v Oslu se je končala z zmago Norvežana Andreasa Graneruda Buskuma pred Avstrijcema Manuelom Fettnerjem in Timon-Pascalom Kahoferjem. Opozorilo, pri zmagovalcu ne gre za slavnega Halvorja Egnerja Graneruda, najboljšega v skupnem seštevku svetovnega pokala v zadnji zimski sezoni in dobitnika velikega kristalnega globusa! Na tekmovalne skakalnice se je po grozljivem padcu na finalu lanske sezone v Planici vrnil Daniel-Andre Tande in na napravi Midtstubakken pristal na devetem mestu.



»Lepo je bilo ponovno tekmovati. Seveda sem pričakoval nekoliko boljša skoka, a to je šele začetek in upam, da bo v nedeljo na drugi tekmi bolje. Sicer na prvi preizkušnji po polletnem premoru nisem bil bolj živčen kot bi bil denimo običajno, bil sem sproščen in le užival ob moji vrnitvi na tekme,« je navrgel Tande. Od Slovencev je Rok Masle zasedel 10. mesto, Bor Pavlovčič 14., Jernej Presečnik 16., Jan Bombek 28. in Marcel Stržinar 40.







