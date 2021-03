Tandeja začeli prebujati iz kome

Norveški smučarski skakalec Daniel Andre Tande, ki je v četrtek v poskusni seriji finala svetovnega pokala v smučarskih skokih na letalnici v Planici hudo padel, je danes uspešno prestal začetno fazo zbujanja iz umetne kome, so sporočili iz norveške reprezentance.



»Daniel se je dobro odzval na proces zbujanja iz kome. Imeli smo očesni stik, premika se in reagira na pogovor,« je pojasnila zdravnica norveške skakalne ekipe Guri Ranum Ekas.



Dodala je, da je prebujanje iz kome še v zgodnji fazi, a so zadovoljni z napredkom. »Ekipa, ki ga spremlja v Sloveniji, je zelo zadovoljna z razvojem zdravljenja, zaupamo ji, da bo dobro nadaljevala to pot,« je za norveške medije še pojasnila zdravnica in dodala, da bodo pri nadaljnjem okrevanju norveškega skakalca v Ljubljani spremljali tudi nekateri člani njegove družine.



Norvežana so v četrtek po padcu najprej oskrbeli v doskočišču, nato pa s helikopterjem odpeljali v Univerzitetni klinični center v Ljubljani. V reševalno vozilo so ga sprejeli nezavestnega, morali so ga intubirati. Po stabilizaciji pa so ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana, kjer so skakalca obdržali v umetni komi, a že v petek sporočili, da je njegovo stanje obetavno.



Tande si je med drugim zlomil ključnico in ima prebodeno pljučno krilo, na srečo pa pri grdem padcu ni prišlo do poškodb možganov ali vratu.

