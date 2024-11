Tavares dvakrat v polno za zmago nad Detroitom

Hokejisti kluba Anaheim Ducks so v NHL doma izgubili proti igralcem Minnesote Wild (2:5), ki so po tem uspehu napredovali na drugo mesto v celotni ligi, pri čemer za štiri točke zaostajajo le za tokrat prostim moštvom Winnipeg Jets.

Kiril Kaprizov je z dvema goloma in podajo popeljal Minnesoto do zmage in je po osmi tekmi v nizu, ko je dosegel najmanj dve točki, najboljši napadalec prvenstva. Avstrijec Marco Rossi je dodal gol in podajo, za zmagovite goste sta zadela še Jake Middleton in Marcus Foligno

Zasedba Seattle Kraken je doma po podaljšku premagala Vegas Golden Knights (4:3), ko je dvoboj odločil Jared McCann 29 sekund po začetku dodatnega dela igre. Igralci iz Las Vegasa so z 20 točkami na petem mestu v ligi. Na osmo so nazadovali Washington Capitals (18 točk), ki so klonili pred Pittsburgh Penguins (2:4).

Jevgenij Maljkin je po izenačenju na 2:2 v Washingtonu za goste dosegel zmagoviti gol, 23 sekund pred zaključkom dvoboja pa je s strelom v prazno mrežo končni izid postavil Noel Acciari. Erik Karlsson je za zmagovalce dodal gol in podajo.

Takoj za Washingtonom je ekipa Toronto Maple Leafs, ki je v četrti tekmi večera ugnala Detroit Red Wings (3:1). John Tavares je dosegel dva gola, dve točki pa sta dodala Mitch Marner z golom in podajo ter Morgan Rielly z dvema asistencama.

Na sedmem mestu v ligi in na četrtem na vzhodnem delu so Los Angeles Kings s slovenskim kapetanom Anžetom Kopitarjem. Kralji bodo naslednjič na led stopili v domači dvorani danes ponoči, ko bodo njihovi tekmeci Columbus Blue Jackets. Nato jih v noči na torek v Calgaryju čakajo Flames.