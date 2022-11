Tek bo treba še popraviti

Nordijski kombinatorec Gašper Brecl je na drugi tekmi nove sezone svetovnega pokala v finski Ruski končal na 34. mestu in ostal brez novih točk. Zmagal je Norvežan Jarl Magnus Riiber, ki je dosegel jubilejno 50. zmago v karieri. Brecl je v petek, ko so kombinatorci tekmovali na petkilometrski tekaški preizkušnji, zasedel 28. mesto, kar so bile njegove prve točke na tekmah najvišje ravni. V Ruki je Brecl edini slovenski predstavnik, na tekmi z desetkilometrskim tekom je dobro začel in slabše končal. Po skoku, dolgem 129 metrov, je bil 14., za vodilnim Japoncem Rjotojem Jamamotom je imel 1:56 minute zaostanka.

A v tekaškem delu je slovenski kombinatorec izgubljal, prvi krog je končal na 21. mestu, drugega na 24., v zadnji krog je vstopil na 27. mestu. Nazadnje je tekmo končal na 34. mestu s 3:25,4 minute zaostanka za zmagovalcem. Na prvo mesto se je s tretjega po skoku prebil Riiber, ki je na ta način slavil jubilejno 50. posamično zmago v karieri, ima pa še sedem zmag v ekipni konkurenci.

Na drugem mestu je končal zmagovalec petkove tekme Nemec Julian Schmid (+ 10,4), ki je bil po skakalnem delu šele osmi, stopničke pa je ujel še Norvežan Jens Lurås Oftebro (+ 12,4). Slednji je za devet desetink ugnal vodilnega po skoku Jamamota, ki je tako končal na četrtem mestu. V nedeljo bo v Ruki na sporedu še zadnja tekma uvodnega trojčka na severu Finske.