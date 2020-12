Bertoncelj odstopil, Zajc izključen, vrača se Peter Prevc

Ljubo Jasnič je odstranil Zajca in sprejel odstop Bertonclja. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Prevzema Hrgota

Gorazd Bertoncelj je odstopil kot glavni trener skakalcev, FOTO: Blaž Samec/Delo

Iz Slovenske smučarske zveze (SZS) so sporočili, da jeizključen iz reprezentance za svetovno prvenstvo v poletih, ki poteka ta konec tedna v Planici. Kasneje je odstopil glavni trener, ki ga je zamenjal pomočnik. Na ekipni tekmi bo namesto Zajca nastopil»Zjutraj, je vodja panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijona predlog glavnega trenerja slovenske reprezentance v smučarskih skokihsprejel sklep o izključitvi Timija Zajca, člana A reprezentance iz FIS Svetovnega prvenstva v poletih, ki poteka v Planici,« so zapisali v sporočilu za javnost.Razlog so komentarji slovenskega skakalca po petkovih prvih dveh serijah SP v poletih, v katerih je Zajc zahteval, da glavni trener prevzame odgovornost za slabše polete v Planici.Sklep je bil sprejet na podlagi podpisane pogodbe s športnikom, pravilnikom o pravicah in dolžnostih tekmovalcev, ter disciplinskim pravilnikom Smučarske zveze Slovenije, so še dodali.»Timi Zajc je bil o sklepu obveščen takoj po njegovem sprejetju. Za nadaljevanje prvenstva je vodstvo reprezentance zadržalo Petra Prevca in Žigo Jelarja v Kranjski Gori v hotelu Kompas, saj sta želela zeleni mehurček zapustiti ravno danes zjutraj,« so še zapisali.Po pogovorih z vodstvom tekmovanja in predstavniki Mednarodne smučarske zveze so se odločili, da bo na nedeljski ekipni tekmi nastopil Peter Prevc.Reprezentante pa bo do nadaljnjega vodil Robert Hrgota, saj se je glavni trener Bertoncelj, očitno tudi ob pritisku javnosti, odločil za odstop, ki ga je Jasnič sprejel.Danes bosta pod Poncami ob 16. uri še dve seriji za svetovno prvenstvo posameznikov, jutri bo ekipna tekma. Slovenci imajo slabo izhodišče,je 17.,20.,23., Zajc je bil šele 27. Posamično tekmo na 26. svetovnem prvenstvu v smučarskih je najbolje odprl NemecZ drugega mesta bo sobotno tretjo serijo začel Norvežantretji pa je Nemecki mu je z 247 metri uspela daljava dneva.