Najbolje začel Nemec Karl Geiger, Slovenci za pričakovanji

Lanišek v poskusni seriji izboljšal rekord Benkovičev rekord

Posamično tekmo na 26. svetovnem prvenstvu v smučarskih je najbolje odprl Nemec, ki ga je odneslo do 241 metrov. Za ovratnik mu diha Avstrijec(245,5 m), ki zaostaja le za 2,3 točke.Tretji je presenetljivo Rus(237 m), ki ga o Geigerja loči 9,6 točke. Za najboljšo trojico sta velika favorita, Norvežan(221 m) in Nemec(220 m), ki zaostajata za 14,1 oziroma 18 točk.Slovenski smučarski skakalci so začeli precej zadržano. Po uvodni seriji je v najboljšem položaju(207 m), ki zaseda 14. mesto.(206 m) je 17.,(196 m) drži 23. in(205 m) 25. mesto.V poskusni seriji se je odlično odrezal Anže Lanišek, ki je poletel kar 234,5 metra daleč in tako za 9,5 metra izboljšal svoj osebni rekord.Domžalski rekorder je tako dosegel tudi nov rekord mengeškega kluba, potem ko je kar za 8,5 metra izboljšal prejšnjo najboljšo znamko SSK Mengeš, ki si jo je od leta 2005 lastilZ največjo daljavo je sicer navdušil Norvežan, ki je odjadral do 243 metrov. Drugi najboljši je bil Nemec Markus Eisenbichler (230 m – po pristanku je podrsal), tretji Norvežan(235,5 m), četrti Poljak(239 m) in peti Lanišek.Preostali naši smučarski skakalci so na »ogrevanju« leteli takole: 16. Bor Pavlovčič (218 m), 21. Timi Zajc (217 m) in 24. Domen Prevc (209,5 m).