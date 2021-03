Tiril Eckhoff do 24. zmage, Polona Klemenčič drugič do točk v karieri

Polona Klemenčič je izboljšala svoj položaj z brezhibnim streljanjem stoje. FOTO: Matej Družnik/Delo

Jutri zasledovalni tekmi za ženske in moške

Norvežankaje zmagovalka šprinterske preizkušnje za svetovni pokal v biatlonu na 7,5 km. Tridesetletnica iz Baeruma je dobila še tretjo zaporedno tekmo v češkem Novem Mestu in šesto šprintersko v nizu. Do drugih točk v karieri je prišla, ki je kot najboljša Slovenka zasedla 32. mesto.Triindvajsetletna Klemenčičeva je bila na strelišču obakrat natančna in drugič v karieri osvojila točke. Prve je osvojila 18. decembra v avstrijskem Hochfilznu z 38. mestom v šprintu. Tokrat je bila po prvem streljanju še daleč od točk na 57. mestu, po drugem, brezhibnem streljanju stoje pa je napredovala na 32. Do cilja je nato ohranila položaj za izid kariere, za zmagovalko pa zaostala za 1:27,9 minute.Preostali Slovenki se nista uvrstili na sobotno tekmo.(+2:04,5/1) je bila 64. in za pet sekund zgrešila nastop na zasledovanju,(+ 3:33,7/2) pa je bila 99. med 103 tekmovalkami.Še naprej v Novem Mestu navdušuje Eckhoffova. Dobila je tako šprintersko kot zasledovalno preizkušnjo pretekli konec tedna, danes pa je bila znova nepremagljiva v šprintu. V tej disciplini je slavila že šesto zmago zapovrstjo. Zgrešila je eno tarčo stoje, a bila kljub temu daleč najhitrejša v smučini, s čimer je zabeležila 24. zmago v karieri v svetovnem pokalu. Drugo mesto je zasedla Nemka(+6,1/0), tretje pa Italijanka(+10,5/0).V soboto bosta na tem prizorišču obe zasledovalni tekmi. Moški se bodo na 12,5 km dolgo s štirimi streljanji podali ob 14.45, ženske, tudi s starejšo od sester Klemenčič, pa na 10-kilometrsko preizkušnjo ob 17.30.Pri moških bodo od Slovencev nastopili, ki je bil v četrtek deseti v šprintu,(37.) in(55.).