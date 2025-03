Tretjič zapored brez kolajne

Slovenski deskarji na snegu v paralelnih disciplinah, ki so doslej na svetovnih prvenstvih zbrali deset kolajn, so še na tretjem zaporednem prvenstvu ostali brez želenega uvrstitve na stopničke. V izločilne boje paralelnega slaloma, svoje slabše discipline, se je sicer uvrstil Tim Mastnak, a je nato izpadel v osmini finala in tako zasedel 10. mesto.

Že v kvalifikacijah, v katerih je bil Mastnak 6., so obstali Žan Košir, Rok Marguč in Gloria Kotnik. Košir je z 18. dosežkom za dve mesti zgrešil šestnajsterico, za 16. mestom je zaostal 38 stotink, Marguč je kvalifikacije končal na 28. mestu, Kotnikova pa na 32. mestu.

Mastnak je v kvalifikacijah dosegel drugi čas prve vožnje na rdeči progi in napovedal svoj napad na visoke uvrstitve. Na modri progi je sicer uvrstitev nekoliko pokvaril, a je vseeno ostal na mestih, ki so zagotavljali izbiro proge v osmino finala. Kot se je izkazalo, to ni bila posebna prednost. Progi sta bili enakovredno pripravljeni, Mastnakova vožnja ni zadostovala za napredovanje. Boljši je bil Korejec Sangho Lee, hitrejši je bil za 13 stotink sekunde.

»Moram biti zadovoljen. Storil sem korak naprej v tej disciplini, to je moja najboljša uvrstitev na prvenstvih v tej disciplini. Razmere so bile težke za vse, vidljivost je bila slaba, potrebna je bil maksimalna zbranost. V osmini finala sem imel težkega tekmeca, bil je boljši. A, kot sem rekel, zadovoljen sem. Veselim se spoznanja, da imam zdaj dve disciplini in na tem bom gradil naprej,« je dejal Tim Mastnak.