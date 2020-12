Tršan prehitel Faka in osvojil prve točke v sezoni

Hochfilzen – Norvežan Johannes Dale je na šprinterski biatlonski tekmi v Hochfilznu prišel do prve zmage v karieri. Na 10-kilometrski tekmi je za 17 sekund ugnal Francoza Quentina Fillona Mailleta in za 29 njegovega rojaka Fabiena Clauda, ki pa je moral enkrat v kazenski krog.



Med Slovenci je bil tokrat najvišje Rok Tršan, potem ko si je z brezhibnim streljanjem priboril 27. mesto in le za dve mesti zgrešil najvišjo uvrstitev v karieri. Mesto za njim je tekmo končal Jakov Fak, ki je v ležečem položaju nadaljeval serijo nezgrešljivosti, stoje pa sta šla tokrat mimo dva strela. Vsaj tri mesta v končni razvrstitvi je izgubil pri zadnjem strelu, pri katerem je dolgo meril in izgubil veliko časa, a ni zadel tarče.



S 47. mestom se je na zasledovanje uvrstil tudi Miha Dovžan, ki je ob enem kazenskem krogu prve točke v sezoni zgrešil za sedem sekund. Še enkrat pa je bil na strelišču nenatančen Klemen Bauer in po treh kazenskih krogih tekmovanje končal kot 70.

Klemenčičeva 78.

Na ženski šprinterski tekmi je zmagala Belorusinja Dzinara Alimbekava. Po 7,5 km teka in 10 zadetih strelih je ugnala Norvežanko Tiril Eckhoff in Nemko Franzisko Preuss za 8,5 oziroma 9,9 sekunde. Slovenske reprezentantke so načrtovane točke svetovnega pokala, pa tudi zasledovanje, spet pustile na strelišču. Polona Klemenčič je morala v kazenski krog trikrat in bila 78., Lea Einfalt in Nina Zadravec pa sta zgrešili po štiri tarče ter zasedli 87. in 103. mesto.

