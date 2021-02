Tudi Kitajci meljejo v prid skandinavskemu mlinu

Triindvajsetletni Sturla Holm Lægreid je odkritje letošnje sezone. FOTO: Barbara Gindl/AFP

Boljši od Fourcada in Bjørndalna

Norveški zvezdnik Johannes Thingnes Bø ima s svetovnih prvenstev deset zlatih, osem srebrnih in dve bronasti odličji.



Ob norveških bratih švedski sestri

Švedinja Hanna Öberg bi lahko na SP mešala štrene Norvežankama Marte Olsbu Røiseland in Tiril Eckhoff. FOTO: Jure Makovec/AFP

Praznina po odhodu zvezdnic

Dorothea Wierer je zmagovalka zadnjih dveh skupnih seštevkov svetovnega pokala, zato se ji kristalni globusi, tudi tisti za posamične discipline, lepijo na roke. FOTO: Jussi Nukari/Reuters

Svetovno biatlonsko prvenstvo na Pokljuki bo le še potrdilo zasuk v vrhu panoge, sestav­ljene iz smučarskega teka in streljanja. Nekateri starejši asi in asinje so se poslovili, prišel je nov rod, pri katerem pa tako pri moških kot ženskah prevladuje Norveška.Med favoriti in favoritinjami biatlon­skega festivala za odličja na Rudnem polju bo zastopana tudi Slovenija.je s tret­jim mestom v preizkušnji s skupinskim startom prav na zadnji tekmi svetovnega pokala v Anterselvi pred slovenskim mundialom napovedal boj za žlahtno kovino. Zanimivo, v svetovnem pokalu je bil nazadnje na stopničkah 9. decembra 2017 v zasledovanju v Hochfilznu. Seveda pa je bil 15. februarja 2018 srebrn v posamični preizkuš­nji na 20 km na olimpijskih igrah v Pjongčangu.Na Pokljuki lahko pričakujemo, da bodo še zlasti v fantovski konkurenci večino odličij pobrali Norvežani. Na prvih štirih mestih v letošnjem skupnem seštevku svetovnega pokala je prav toliko Norvežanov:, pet let starejši brat vodilnegain. Peti je prvi Neskandinavec. Francozi so po športni upokojitvi legendarnega šampionaizgubili udarno moč, v letošnji sezoni jih dohajajo tudi Švedi s, ta je v posamični konkurenci dobil zasledovanje v Kontiolahtiju, in po rodu FincemGalski petelini, nekoč velesila, so letos v svetovnem pokalu dobili le eno tekmo, v zasledovanju v Hochfilznu je bil najboljši Fillon Maillet. Zato pa so od štirih štafetnih preizkušenj dobili kar dve, po eno še Norveška in Švedska. Od petnajstih posamičnih dirk za točke svetovnega pokala v zimi 2020/21 pa je šlo Norveški enajst zmag (J. T. Bø in Lægreid jih imata po štiri), po ena Švedski, Franciji, Nemčiji in Rusiji. Da je ruski biatlon po dopinških aferah kakovostno oslabljen, je bilo pričakovati, nemška kriza, z izjemo, pa že zelo vzbuja skrb.Torej, kot na dlani je, da bodo norveški biatlonci v pokljuškem gozdu kot skandinavski risi oprezali in grabili po žlahtnem plenu. Johannes Thingnes Bø je bil najboljši v zadnjih dveh skupnih seštevkih svetovnega pokala, ob dveh velikih kristalnih globusih ima z olimpijskih iger leta 2018 v Južni Koreji še posamično zlato in dve štafetni srebrni odličji. Nora pa je njegova žlahtna statistika s svetovnih prvenstev; zbral je že deset zlatih, osem srebrnih in dve bronasti odličji! Novi biatlonski zvezdnik je za 50 posamičnih kariernih zmag tudi potreboval manj tekem (173) kot Martin Fourcade (192) in norveška legenda(212).»Da sem v zadnjem času v zelo dobri formi, se lahko zahvalim tudi skupnemu treningu v božičnem času z bratom. S Tarjeijem sva bivala v koči v Skeikampnu in vadila. A tudi ekipo imamo dobro; tisti, ki skrbijo za maže za smuči, vodstvo, mi sami tekmovalci, vse je organizirano resnično zelo dobro. Smo pa, denimo, za preizkušnje svetovnega pokala v Oberhofu imeli tudi smolo, saj je bil ob prihodu v Nemčijo glavni mož za mažepozitiven na testu na koronavirus.Poleg njega so morali v osamitev še trije iz omenjene ekipe. Še dobro, da so nam pomagali kitajski mojstri za maže, s katerimi zelo dobro sodelujemo. Za svetovno prvenstvo na Pokljuki upam, da ne bo večjih podobnih zapletov in da bomo še naprej odlična ekipa,« je navrgel mlajši od bratov Bø, 27-letni Johannes Thingnes. Odkritje sezone pa je 23-letni Sturla Holm Lægreid. »Resnično je bil uvodni del sezone zame sanjski,« je dejal.V konkurenci deklet, čeprav tudi tu v skupnem seštevku svetovnega pokala vodita Norvežanki, pa vikinškima potomkamainne bo lahko. Konkurenca je namreč veliko bolj izenačena, 25-letni Švedinji, že znani olimpijski zmagovalki, se je pri uspehih pridružila štiri leta mlajša sestra. V širšem krogu favoritinj za svetovne naslove in seveda nasploh za odličja vsakršnega leska na Rudnem polju so še nepogrešljiva in vedno naličena Italijanka, Avstrijkaiz Nemčije,, v Kazahstanu rojena beloruska biatlonka, Francozinja, Čehinja...Od petnajstih tekem v letošnji zimi sta Norvežanki zmagali na osmih (Eckhoffova je zbrala šest prvih mest, Røiselandova dve), dve najvišji uvrstitvi imata Švedska s Hanno Öberg in dežela galskega petelina z Julio Simon, po eno zmago so si pritekle in pristreljale Italija, Belorusija in Avstrija. V štirih nastopih štafetnega značaja v svetovnem pokalu so si zmage pribojevale Švedinje, Norvežanke, Nemke in Rusinje. Le kako se bo biatlonska ruleta zavrtela na pokljuškem mundialu? Da ne bo kdo od favoritov in favoritinj ob odhodu iz Slovenije izustil, da je bila ruleta na Pokljuki lažniva kljuka.Olimpijska zmagovalka iz Sočija Tiril Eckhoff, na OI je osvojila še srebrno in tri bronasta odličja, ima priložnost, da še poveča zbirko žlahtnih kovin s svetovnih prvenstev; do zdaj ima šest zlatih, eno srebrno in dve bronasti. Prav tako tridesetletna Marte Olsbu Røiseland ima z olimpijskih iger dve srebrni kolajni, obe iz Pjongčanga, na SP je zbrala kar devet zlatih in tri bronaste. A tridesetletna Južna Tirolka, rojena v Brunicu, Dorothea Wierer, je v zadnjih dveh sezonah sebi v prid po točkah odločila skupni seštevek svetovnega pokala. Ob dveh bronih z OI, obeh v mešani štafeti, ima na SP tri zlata, štiri srebrna in tri bronasta odličja.A res je tudi, da je v zdajšnjem vrhu kakovosti svetovnega ženskega biatlona zazevala nekakšna praznina. Nekoč so navduševale šampionke... Danes omen­jenih zvezdnic ni, tudi rusko biat­lonsko vrsto deklet so načeli dopinško sumničenje in kazni, izumiteljica biatlona Norveška pa zaradi tradicije, razmer, logistike in široke izbire kakovostnih posameznikov in posameznic pobira tekmovalne sadove.