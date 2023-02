Urevčeva in Šimenc obstala v četrtfinalu

Slovenska smučarska tekača Eva Urevc in Miha Šimenc, ki sta se skozi kvalifikacije uvrstila v izločilne boje šprinta za svetovni pokal v prostem slogu v Dobiaccu, sta nato obstala v četrtfinalu. Uvrstila sta se na 13. oziroma 25. mesto, zmagala sta olimpijska prvaka, Švedinja Jonna Sundling in Norvežan Johannes Høsflot Klæbo. Urevčeva, ki je v kvalifikacijah zabeležila sedmi čas, je v drugi četrtfinalni skupini zasedla tretje mesto, premagali sta jo najboljša v kvalifikacijah, svetovna in olimpijska prvakinja Sundlingova ter Norvežanka Mathilde Myhrvold. Za napredovanje po času pa je bila prepočasna.

Šimenc, v izločilne boje se je prebil kot zadnji, 30., je bil po diskvalifikaciji Finca Vernerija Poikonena v skupini peti, kar mu je na koncu zagotovilo najboljši rezultat sezone, 25. mesto. Brez izločilnih bojev so od Slovencev v kvalifikacijah ostali Anja Mandeljc na 44., Anita Klemenčič na 48. in Klara Mali na 50. mestu ter Vili Črv, ki je zasedel 32. mesto, finale je zgrešil za 32 stotink.

Sundlingova je zabeležila drugo letošnjo in sedmo zmago v karieri, drugo mesto je še četrtič v sezoni osvojila njena rojakinja Maja Dahlqvist, popolno švedsko zmagoslavje, četrto in peto mesto sta namreč osvojili Emma Ribom in Linn Svahn, pa je preprečila Američanka Jessica Diggins. Pri fantih je Klæbo zabeležil 62. zmago v karieri in 36. v šprintih, drugi je bil njegov rojak Håvard Solås Taugbøl, tretji pa Italijan Federico Pellegrino.