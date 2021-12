Urša Bogataj znova na zmagovalnem odru

Avstrijska smučarska skakalka Marita Kramer je s skokoma, dolgima 133 in 124,5 metra, v svojo korist odločila tudi tekmo za svetovni pokal na veliki napravi v Klingenthalu (HS-140). Za nove slovenske stopničke je poskrbela Urša Bogataj (129,5 m in 127 m), ki se je izkazala s tretjim mestom.

»S skoki sem zadovoljna, predvsem s poskusno in finalno serijo. Morda sem v prvi seriji skočila malenkost slabše, a je bilo kar v redu. Kot vse imam tudi jaz še malo rezerv. Predvsem upam, da se kakšna počasi pokaže pri doskoku,« si je zaželela članica ljubljanske Ilirije, ki je imela v finalu drugi najboljši dosežek. Za drugouvrščeno Norvežanko Silje Opseth (133,5 m in 123,5 m) je zaostala za 7,8 točke, pred četrtouvrščeno reprezentančno kolegico Niko Križnar (129 m in 125 m) pa je imela 11 točk naskoka.

Med elitno deseterico se je prvič v tej sezoni prebila tudi Špela Rogelj (113 m in 120,5 m), ki je bila deseta, tri mesta za njo pa je pristala Ema Klinec (109 m in 113,5 m). Do točk sta se znova dokopali tudi Jerneja Brecl (113 m in 105,5 m) in Nika Prevc (107 m in 102,5 m), ki sta tekmo končali na 19. oziroma 25. mestu.

Rezultati tekme za svetovni pokal v Klingenthalu (HS-140): 1. Kramer (Avs) 247,9 (133, 124.5), 2. Opseth (Nor) 245,3 (133.5, 123.5), 3. Bogataj 237,5 (129.5, 127), 4. Križnar (obe Slo) 226,5 (129, 125), 5. Takanaši (Jap) 225,4 (130, 125), 10. Rogelj 193,9 (113, 120.5), 13. Klinec 178,0 (109, 113.5), 19. Brecl 162,3 (113, 105.5), 25. N. Prevc (vse Slo) 146,9 (107, 102.5).

Bogatajeva že po uvodni seriji na tretjem mestu

Že po uvodni seriji je najbolje kazalo favorizirani Mariti Kramer (133 m). Toda njena prednost ni bila velika, saj je imela vsega 0,6 točke naskoka pred Norvežanko Silje Opseth (133,5 m). Na odličnem tretjem mestu je bila Urša Bogataj, ki je pristala pri 129,5 metra.

Članico ljubljanske Ilirije, ki je bila najboljša v poskusni seriji (127 m), je od vodilne Kramerjeve ločilo 9,4 točke. V zelo dobrem položaju je bila tudi Nika Križnar (129 m), ki je kot četrta za 26-letno tekmovalko iz Briš pri Polhovem Gradcu zaostajala za 5,5 točke.

V finale so se uvrstile tudi preostale štiri slovenske skakalke: 15. Špela Rogelj (113 m), 17. Ema Klinec (109 m), 18. Jerneja Brecl (113 m) in 25. Nika Prevc (107 m).

V Klingenthalu bo jutri še ena tekma deklet, začela pa se bo že ob 10.30.