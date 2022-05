Užitek adrenalina v avtu in finale lige prvakov

V nadaljevanju:

Niso prav pogosti dnevi, ko slovenske junake belih strmin srečujemo kratkih rokavov v že kar močni pomladni pripeki. Tokrat pa smo se sredi Ljubljane srečali z večino članov in članic reprezentance v alpske smučanju in se pogovarjali o poletnih načrtih, tudi po dveh letih suše odhodu v Južmo Ameriko, adrenalinu počitnic in prostem času. Novega trenerja ima Meta Hrovat, Ilka Štuhec ga še išče, Štefan Hadalin se po zdravstvenih težavah vrača v smučino, Žan Kranjec bo med izbranci, ki si bodo v živo ogledali finale lige prvakov Real Madrid vs. Liverpool ...