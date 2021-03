V Åreju tri predstavnice, v Kranjski Gori aduta Kranjec in Hadalin

Pred finalom sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju so na sporedu le še štiri tekme. V Åreju sta na sporedu ženski slalomski preizkušnji s tremi slovenskimi predstavnicami Ano Bucik, Andrejo Slokar in Meto Hrovat. Kranjska Gora pa bo gostila že 60. tekmovanje za pokal Vitranc z glavnima slovenskima adutoma Žanom Kranjcem in Štefanom Hadalinom.



Kranjec in Hadalin bosta na strmini pod Vitrancem najvišja mesta napadala že v soboto na veleslalomu, na nedeljskem slalomu pa se jima bosta pridružila še Tijan Marovt in Aljaž Dvornik.



Moški veleslalom na poligonu Podkoren bo v soboto z začetkom prve vožnje ob 9.30 in druge ob 12.30, v nedeljo pa se bo slalomska tekma prav tako začela ob 9.30 z drugo vožnjo ob 12.30.



Jubilejni 60. pokal Vitranc bo potekal brez gledalcev. V OK Pokal Vitranc zato prosijo vse ljubitelje smučanja doma in v tujini ter obiskovalce Kranjske Gore, ki se bodo v teh dneh nahajali v občini, da si tekmovanje ogledajo na preko televizijskih ekranov in ne zahajajo na območje prireditve.



V Åreju na Švedskem bo prva preizkušnja na sporedu že v petek popoldan z začetkom prve vožnje ob 13.30 (2. vožnja ob 16.30). Sobotni slalom pa se bo začel s prvo vožnjo ob 10.30 (13.45).

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: