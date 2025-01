V boju za stopničke Kranjca čaka še nekaj dela

Prireditelji so v zasneženem Adelbodnu sprejeli pravo odločitev, ko so veleslalom prestavili na nedeljo. Progo so uspeli dobro utrditi in v lepem vremenu smo spremljali še eno zanimiv preizkušnjo na eni najbolj kondicijsko zahtevnih prog na svetu. Za domače veselje je poskrbel Loic Meillard, Žan Kranjec na 7. mestu zaostaja 98 stotink.

Meillard je najboljši čas postavil s številko 1, veliko si je švicarska publika obetala tudi od Marca Odermatta, ki pa v zgornjem delu ni bil prepričljiv. Ob vstopu na znamenito zadnjo strmino nad polno ciljno areno je završalo, Odermatt je dobil krila in fantastično, z veliko več višine od tekmecev izpeljal zadnje zavoje ter zaostanek za Meillardom znižal na 34 stotink sekunde (3.).

Domače navijače je navdušil Loic Meillard. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Veleslalom v Adelbodnu je zelo dolg, Meillard je postavil čas 1:15.15, za nameček najtežje smučarje čaka prav na koncu, ko morajo opraviti s strmino. Kranjec se na takšnih progah počuti dobro, tokrat pa je bil premalo odločen, da bi se vmešal prav v boj za vrh, z 98 stotinkami zaostanka pa se mu ponuja priložnost za napad.

Kam ga to lahko prinese, bo znano po 13.30, ko se začne finale v Adelbodnu.