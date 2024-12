V kvalifikacijah je Lanišek izzval najboljše, neuspešen le Jelar

Karavana smučarskih skakalcev in skakalk se ta konec tedna mudi v švicarskem Engelbergu, v petkovem popoldnevu je moški del opravil s kvalifikacijami. Večji del so potekale normalno, za zadnjih 10 tekmovalcev pa se je veter v hrbet okrepil. Kmalu bi brez tekme ostal Stefan Kraft (44. mesto), ostali favoriti niso imeli težav, odličen pa je bil tudi Anže Lanišek, ki je pristal pri 128 metrih in za zmagovalcem Danielom Tschofenigom zaostal za 9,2 točke.

Pozitivno je tokrat presenetil Lovro Kos, ki se je zavihtel na sedmo mesto (132,5 m), na tekmo sta se prebila še Timi Zajc (38., 120 m) in Domen Prevc (43., 121 m). Neuspešen je bil Žiga Jelar, ki je pristal pri 111 metrih in zaključil z nastopi v kvalifikacijah.

FOTO: Reuters

Favoriti so skakali z močnim vetrom v hrbet, Tschofenig je prejel kar 39,3 točke dodatka zaradi zahtevnih razmer, a je vseeno pristal pri 136,5 metrih.

Ženske kvalifikacije čakajo jutri ob 10. uri, ženska tekma se bo začela ob 11.30, moška pa ob 16. uri.