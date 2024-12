Anže Lanišek za las ob stopničke

Na drugi tekmi smučarskih skakalcev za svetovni pokal v Titisee-Neustadtu se je od Slovencev najbolje odrezal Anže Lanišek, ki je s skokoma, dolgima 139 in 142,5 metra, poletel do zelo dobrega četrtega mesta. To je doslej najboljši dosežek naših reprezentantov v tej zimi.

Prve stopničke v predolimpijski sezoni 2024/25 je zgrešil za pičle 0,4 točke. Novo zmago, že peto letos, je požel Nemec Pius Paschke (141,5 m in 142 m), ki se je tako še utrdil na vrhu skupne razvrstitve. Drugouvrščenega Avstrijca Michaela Hayböcka (145 m in 143 m) je premagal za vsega 0,4 točke.

Takšna je bila na koncu tudi razlika med tretjeuvrščenim Norvežanom Kristofferjem Eriksenom Sundalom (143 m in 140 m) in Laniškom. Domen Prevc (129,5 m in 134 m) je po včerajšnjem grdem padcu stopnjeval svoje nastope in v drugi seriji napredoval na 22. mesto, nazadoval pa je Timi Zajc (135 m in 119,5 m), ki je preizkušnjo končal na 27. mestu.

Naš četrti tekmovalec na tem nemškem prizorišču Žak Mogel je vnovič obtičal že v kvalifikacijah.

Po prvem »polčasu« na vrhu Hayböck

Anže Lanišek je že v uvodni seriji je prikazal zelo dober nastop. S skokom, dolgim 139 metrov, je zasedal peto mesto. V vodstvu je bil Avstrijec Michael Hayböck (145 m), ki je imel le 0,3 točke naskoka pred drugouvrščenim nosilcem rumene majice Piusom Paschkejem (141,5 m).

Tretji je bil Norvežan Kristoffer Eriksen Sundal (143 m), četrti pa branilec velikega kristalnega globusa, Avstrijec Stefan Kraft (140 m). Lanišek je za Sundalom zaostajal za 4,9 točke.

Timi Zajc je poletel 135 metrov daleč, kar ga je uvrščalo na 14. mesto, kljub včerajšnjemu grdemu padcu pa se je kot 26. v finale uvrstil tudi Domen Prevc (129,5 m).

Naslednji preizkušnji za svetovni pokal bosta prihodnji konec tedna v Engelbergu.