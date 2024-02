V mirnem jezeru razburkal zmagovito gladino

V nadaljevanju preberite:

Smučarski skoki v ZDA nikakor niso kot finalna tekma v ligi ameriškega nogometa superbowl. Toda s prenovitvijo skakalnega središča z dvema napravama v Lake Placidu (mirnem jezeru) leta 2021 se je prizorišču dveh zimskih olimpijskih iger, v letih 1932 in 1980, ponudilo novo športno življenje. In v tem prenovljenem okolju je zablestel in veselo ob mirnem jezeru zažvrgolel Kos. Lovro Kos je namreč zmagal na uvodni od dveh preizkušenj za svetovni pokal v ameriški zvezni državi New York, v drugi se je uvrstil tik za zmagovalcem, Avstrijcem Stefanom Kraftom, drugo mesto si je razdelil z Nemcem Philippom Raimundom. Kako je Lovra Kosa vodila zanimiva športna pot, preberite v članku.